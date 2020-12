Sagan, Kuzminová či Gáborík vyzývajú: Ak môžte, urobte dobrý skutok

Peter Sagan, Anastasia Kuzminová aj Marián Gáborík sa rozhodli pomôcť dobrej veci a spolu s Nadáciou Slovenského olympijského a športového výboru vyzývajú športovú verejnosť, aby prišla darovať krv.

Olympijskou kvapkou krvi upozorňujú v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) na skutočnosť, že darovanej krvi nikdy nie je dosť.

Slovensko bojuje s pandémiou koronavírusu, ale nie je možné si zakrývať oči ani pred ďalším veľkým problémom - akútnym nedostatkom krvi. Počet darcov klesá, nemocnice volajú o pomoc, stovky pacientov čakajú na záchranu životov. „V súčasnosti sa v médiách hovorí predovšetkým o pandémii nového koronavírusu. Rád by som však upozornil na ďalšiu dôležitú tému a tou je nedostatok krvi pre potreby iných. Ak môžete a máte odvahu pomáhať, urobte dobrý skutok. Každá kvapka krvi sa počíta,“ povedal trojnásobný majster sveta v cyklistike a sedemnásobný držiteľ zeleného dresu na Tour de France Peter Sagan.

Do výzvy sa zapojili aj ďalší bývalí či súčasní športovci. V podobnom duchu do strediska Národnej transfúznej služby v Trenčíne cez videopozvánku volá ľudí hokejista Marián Gáborík, do Banskej Bystrice zasa biatlonistka Anastasia Kuzminová, do Košíc skejtbordista Richard Tury, do Nových Zámkov bojovník MMA Ľudovít Klein, do Bratislavy futbalista Róbert Vittek, do Nitry hokejista Boris Valábik, do Popradu vodní slalomári Ladislav a Peter Škantárovci, do Prešova hokejista René Pucher, do Martina atlétka Lucia Klocová a do Trnavy strelkyňa Danka Barteková.