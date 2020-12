Čaká nás to všetkých a Roman Pomajbo to vie: Toto je tá spravodlivosť!

Denne sa starajú o tých najzraniteľnejších, našich otcov, mamy, staré mamy a starých otcov, prarodičov. Častokrát 24 hodín denne, cez sviatky a víkendy ako prví podávajú pomocnú ruku našim najbližším. Prežívajú s nimi ich radosti aj bolesti. Sú ich dôverníkmi aj spoločníkmi. Nahrádzajú tú najbližšiu rodinu. Ich práca je však na Slovensku nedostatočne finančne ohodnotená, nedocenená, spoločensky málo akceptovaná a chýba im celospoločenské uznanie ich profesie.

V čase pandémie COVID-19 sa náročnosť práce opatrovateľov znásobila. Mnohí z nich boli a sú dlhé dni zatvorení v DSS-kách, kde k ich rutinnej náplni práce pribudla aj starostlivosť o klientov infikovaných koronavírusom. V neustálom ohrození sú nielen oni, ale aj ich rodiny. Opatrovatelia dávajú nielen v posledných mesiacoch do svojho povolania maximum.

Uvedomuje si to aj herec Roman Pomajbo, ktorý sa teraz stará o svoje štvrté malé bábätko: "Je to pre mňa prirodzené. Ale je rovnako prirodzené, že sa o nás niekto postará, keď budeme starší? Berieme to automaticky. Ale práca tých, ktorí sa dokážu postarať o seniorov, je často nedocenená. Berieme to ako samozrejmosť. Ale to nie je samozrejmosť. Je to veľmi namáhavé." A preto sa patrí poďakovať.

Pridajte sa k nám a poďakujte aj vy všetkým opatrovateľkám a opatrovateľom, ktorí sa možno starajú aj o vašich rodičov, starých rodičov, príbuzných, známych. Zmeňme nazeranie na toto náročné povolanie a vyjadrime opatrovateľom rešpekt a predovšetkým vďaku. Sú tam kde my nemôžeme byť a podávajú pomocnú ruku tým, na ktorých záleží aj nám. Za svoju neľahkú prácu si zaslúžia celospoločenské uznanie a naše spoločné: „Ďakujeme!“