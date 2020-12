Bývalka Vémolu na rande s tajným ctiteľom: Provokácia pred zápasom?

Hviezda československého projektu OKTAGON Karlos Terminátor Vémola (35) má len pár hodín po ostro sledovanom zápase s Václavom Babou Jagou Mikuláškom (32), no nedá sa povedať, že by mal teraz v živote pokoj.

Hlavu mu totiž zamotáva jeho bývalá partnerka – slovenská modelka Lela Ceterová (30), s ktorou sa v auguste rozišiel.

Vémola má so sexi blondínkou Lelou navyše ročnú dcérku Lili. Na sobotňajšom zápase Terminátora s Babou Jagou v Brne sa však ani jedna z nich neukázala. Vémolova bývalá láska totiž odštartovala novú životnú éru. Našla si novú lásku. Namiesto duelu na podujatí Oktagon 19 si vyrazila s tajným nápadníkom do zimného kráľovstva na Donovaloch.

Svetu to oznámila na instagrame, kde pridala aj fotografiu ruka v ruke s neznámym mužom.

„Videl som tú fotku ešte pred zápasom, než som si stihol vypnúť mobil. Vyzerá to tak, že mi Lela víťazstvo asi veľmi nedopraje. Ak má nového priateľa, mohla mi to oznámiť aj inak ako cez sociálne siete,“ komentoval Vémola pre portál isport.cz a hneď dodal: „Ak je to naozaj pravda, že má novú lásku, tak jej to prajem. Aspoň by bol konečne pokoj a necítila by sa stále ublížená. Do života jej prajem len to najlepšie. Ak však nikoho nemá, tak je naozaj smutné to, ako sa správa. Bola by to z jej strany len ďalšia zbytočná sra*ka.“