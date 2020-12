Dostala vyhadzov: Krásna futbalistka doplatila na uniknuté videá

Dostala vyhadzov! Mladá anglická futbalistka Madelene Wrightová (22) doplatila na svoje uniknuté videá.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Futbalový tím Charlton Athletic sa rozhodol potrestať svoju hráčku, ktorej unikli prostredníctvom siete Snapchat videá s háklivým obsahom. Na nich totiž krásna futbalistka

"Klub bol informovaný o tom, čo sa stalo, a situáciu rýchlo prešetril. Sme sklamaní správaním, ktoré absolútne nereprezentuje štandardy, na ktorých si tím zakladá," uvádza sa v oficiálnom stanovisku futbalového tímu, ktorý so svojou hráčou po kompromitujúcich videách rozviazal kontrakt. Teda nie tak úplne. Ako píše web isport.cz, Wrightovej síce bola zrušená registrácia, no v tíme jej nechali otvorené dvere aspoň do klubového zázemia.