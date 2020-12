Hrôza v priamom prenose! Známy youtuber Stanislav nechal umrieť tehotnú priateľku

Fanúšikovia populárneho youtubera sa stali svedkami desivého momentu!

Youtuber má na krku žalobu pre ublíženie na zdraví, ktoré viedlo k smrti jeho priateľky. V prípade dokázania viny mu hrozí až 15 rokov väzenia, tvrdia policajti, ktorí vyšetrujú smrť v jeho prenajatom dome v dedine Ivanovka neďaleko Moskvy. Takmer nahá Valentina ‘Valya’ Grigoryevová (28) zomrela na podchladenie po tom, čo ju jej priateľ Stas Reeflay (30), počas živého prenosu prinútil stáť vonku v mínusových teplotách.

Svedkovia a súdni špecialisti tvrdia, že predtým jejtaktiež počas živého prenosu. Mala utrpieť zranenia hlavy a tváre spolu s viacnásobnými modrinami. Jeden z divákov vypovedal, žea zamkol vonku iba v spodnom prádle, pričom povedal, že

Grigoryeva sa pokúsila zabaliť do bundy, ktorú si vzala so sebou. Zostala vonku v mukách až 15 minút. Keď ju Reeflay priviedol späť dovnútra všimol si, že Valentina nedýcha a nemá pulz. Tieto znepokojujúce scény sledovali diváci cez živý prenos youtubera. „Valya, Valya, do čerta, vyzeráš, akoby si bola mŕtva. „Zajačik, poď ... povedz mi niečo. Mám obavy. Sakra ... necítim jej tlkot srdca. Chlapi, žiadny pulz. Je bledá. Nedýcha, “ hovoril Reeflay.

Živé vysielanie pokračovalo aj po príchode zdravotníkov a polície. Grigorijevová bola na mieste činu vyhlásená za mŕtvu. Ako informuje britský denník The Sun, youtuberovi mal vyplatiť stávkar viac ako 800 eur, aby svojej priateľke spôsobil mučenie. Vysielanie pokračovalo dve hodiny po tom, čo zomrela. Ruský vyšetrovací výbor má Stasa Reeflaya (skutočným menom Stanislava Reshetnikova) vo väzbe a začal vyšetrovanie.

„Sme šokovaní, keď sa dozvedáme o tejto tragickej udalosti. Tento druh grafického obsahu je na YouTube neprijateľný. YouTubový kanál Stanislava Reshetnikova bol zrušený," vyhlásila platforma YouTube, ktorá odsúdila nakrútené zábery.