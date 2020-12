Miliardár Jaroslav Haščák ostáva v cele: Ako šéf Penty zvláda väzbu?!

Jeden z najbohatších Slovákov Jaroslav Haščák (51) bude stíhaný väzobne.

V piatok večer o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd. Dôvodom je obava z ovplyvňovania svedkov, rozhodnutie však ešte nie je právoplatné. Oligarcha je obvinený z korupcie a legalizácie čiernych peňazí. O Haščákovi rozhodovali viac ako pol dňa. Na súd ho eskortovali v piatok v skorých ranných hodinách a verdikt vyniesli až neskoro večer. Na súde, ktorý rozhodoval o tom, či ho budú stíhať na slobode alebo väzobne mal až piatich advokátov.

Jedným z nich bola jeho manželka Valéria. Napokon ho samosudkyňa Pamela Záleská poslala do väzby, rovnako ako bývalú členku SIS Danu Arpášovú, „Sudkyňa ŠTS vyhovela návrhu prokurátora a vzala obidve obvinené osoby do väzby a to z dôvodu obavy z kolúzneho správania sa obvinených. Obidvaja podali sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd, vo veci bude naďalej prebiehať vyšetrovanie,“ povedal prokurátor. Obvinení podľa jeho slov vypovedajú, no vinu nepriznávajú.

„Rozhodnutie vnímame ako nesprávne,“ reagoval právny zástupca Jaroslava Haščáka Martin Škubla s tým, že nie sú dané podmienky väzby. Podotkol, že ide o 14 rokov starú vec, v ktorej boli vypočutí svedkovia aj zaistené písomnosti, a že jeho klient nenesie zodpovednosť za doterajšie konanie či nekonanie štátnych orgánov v prípade. Podľa jeho slov zvláda Haščák svoju väzbu statočne a iným spôsobom ju ani znášať nebude. Za legalizáciu príjmov z trestnej činnosti hrozí oligarchovi až dvadsaťročné väzenie.