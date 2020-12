Pozitívny Dangl nie je jediný: Nakazení v Partičke?! Zarážajúca reakcia Jakaba

Producent a moderátor Dano Dangl (45) Novému Času pred dvoma dňami potvrdil, že bojuje so zákerným vírusom. Donedávna pracoval na relácii pre Markízu 2 na 1 aj s Adelou Vinczeovou (40), ktorá je pozitívna tiež.

Vyzerá to však tak, že medzi známymi tvárami sa nákaza spustila ako lavína. Podľa našich informácií majú byť nakazení aj ďalší ľudia z Danglovho okolia. Medzi inými aj partia okolo jeho relácie Partička. Vyjadrenie herca Roba Jakaba však znie viac ako čudne.

Dano Dangl potvrdil, že je pozitívny. Vôbec netuším, kde som sa nakazil.“ Producent sa tak zodpovedne zatvoril do izolácie bez svojej rodiny, aby nikoho neohrozil. Vyzerá to však tak, že ešte pred tým, ako zistil, že sa na neho prilepila korona, zanietene pracoval a stretával sa s ľuďmi.

„My sme mali niekoľko stretnutí, niekoľko výrob, ja som bol dokonca pracovne odcestovaný, čiže to sa nedá takto... Neviem to určiť. Ani by som nechcel na niekoho prstom ukázať,“ priznal Dano, ktorý s koronou bojuje, ako sa dá. „Taký som nejaký spomalený. Fungujem na 60 - 70 %, takže nie úplne v koži, ale nejako to zvládam. Snažím sa robiť len na toľko percent, koľko vládzem.“



Nakazili sa ďalší?

Podľa našich informácií mala korona chňapnúť aj ďalších hercov, ktorí s Danglom úzko spolupracujú. Má ísť o herca Roba Jakaba a Juraja Kemku. A práve reakcia Jakaba bola viac ako zarážajúca. Najskôr totiž nákazu priznal. „No... ako sa to vezme. Som doma. V izolácii, takže... Mám potvrdenú,“ povedal herec, ktorý však nevedel, či sa mohol nakaziť od Dangla.

„Joj, tak to ja netuším, či on bol tým zdrojom. My sme sa pohybovali... Akože pokojne mohol byť, ale to ja netuším, či to bolo od neho. Tak uvidíme... aký to bude mať priebeh postupne,“ povedal. Následne však poslal SMS správu, že len si robil žarty. Či je teda klamstvo to, čo prvotne natáral, je otázne.

Robiť si však vtipy z vírusu, ktorý už zabil milióny ľudí, však zrejme nie je na mieste. Nový Čas oslovil aj Kemku, ten však do uzávierky na otázky Nového Času neodpovedal. Informáciu, týkajúcu sa Chalaňov, nechcel potvrdiť ani samotný Dangl: Neviem vám to potvrdiť, to vám musia oni. My sme sa o tom nejako nebavili, čiže neviem o tom,“ uzavrel.