Česko sa rozlúčilo s významnou osobnosťou: Zomrel Antonín Jaroslav Liehm (†96)

Zomrel publicista, prekladateľ a filmový kritik Antonín Jaroslav Liehm, bolo mu 96 rokov.

ČTK to v piatok oznámila jeho dcéra Alexandra Urbanová. Liehmovo meno je úzko späté s literárnymi novinami 60. rokov minulého storočia a s propagáciou novej československej filmovej vlny v západnej Európe. Podstatnú časť svojho života prežil v exile, pred siedmimi rokmi sa presťahoval späť do Prahy. Na jar 2015 prevzal Cenu Toma Stopparda, v októbri toho istého roku mu prezident udelil medailu Za zásluhy.

"Zomrel dnes v popoludňajších hodinách po krátkej ťažkej chorobe," uviedla Urbanová. O poslednom rozlúčka s Liehma rodina ešte len rozhodne.

Kariéru žurnalistu a kritika zahájil Liehm tesne po druhej svetovej vojne, kedy spolupracoval s Emilom Františkom Burianom na časopise Kultúrna politika. Po jeho uzavretí pracoval v tlačovom odborom československého ministerstva zahraničia, v nakladateľstve Naše vojsko a v zahraničnej redakcii ČTK. V 60. rokoch viedol Liehm zahraničnú a filmovú rubriku Literárnych novín. Prekladal najmä francúzsku literatúru.

Na jeseň 1968 Liehm vyšiel do Paríža ako zástupca Československého štátneho filmu a vzhľadom k pougustovému vývoju vo vlasti už za hranicami zostal. Prednášal na univerzitách v Európe i USA a zároveň prispieval do zahraničných novín a rádií. V roku 1984 založil Liehm v Paríži medzinárodnú kultúrnu revue Lettre internationale a vydával periodické almanachy Čítanie na leto a 150 000 slov. Tie sa dostali aj k čitateľom v komunistickom Československu.

V Paríži žil Liehm podľa svojej dcéry 32 rokov, ďalších 12 rokov strávil v USA, kde získal aj občianstvo. Po páde komunizmu začal publikovať aj v slovenských periodikách. Častou témou jeho článkov bola ľútosť nad tým, že česká kultúra nenadviazala po roku 1989 na úspešné 60. roky. Knižne vydal Liehm dve zbierky rozhovorov so zahraničnými a slovenskými spisovateľmi a knihu Príbehy Miloša Formana.

Liehm napísal aj dielo Ostro sledované filmy, ktoré sa zaoberá československým "filmovým zázrakom" zo 60. rokov. Podľa Urbanovej na nej pracoval spolu so svojou manželkou Drahomír. Pred šiestimi rokmi potom vydal prehľad svojich článkov nazvaný Názory tak povedaného Dalimila. Práve za túto publikáciu dostal Stoppardovú cenu. "Snažil som sa neklamať a hovoriť o tom, o čom chcú ľudia počuť. Ale nie to hovoriť s ohľadom na to, čo chcú počuť. Za najhoršia považujem vyhovovať želaniu čitateľov, čo je teraz problém českej žurnalistiky," povedal ČTK pri predstavení knihy v roku 2014 Liehm.