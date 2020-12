Zasnežené Donovaly si v deň otvorenia užíva stovka lyžiarov: Šéf strediska reaguje

Lyžiarske stredisko na Donovaloch otvorilo v piatok lyžiarsku sezónu.

Lyžuje sa zatiaľ v časti Záhradište a v prevádzke je aj večerné lyžovanie. Informovalo o tom stredisko na sociálnej sieti. Zároveň zdôraznilo, že za aktuálne platnej legislatívy môže byť otvorené.

K dispozícii sú zjazdovky pri Lomenej pome a pri vleku P2 v celkovej dĺžke 1,2 kilometra.

"Ako každý rok, tak aj teraz otvárame medzi prvými na Slovensku. Stredisko sa pripravuje na sezónu niekoľko mesiacov, otvorili sme, ako sme plánovali. Nasnežili, podmienky sú veľmi dobré, momentálne sneží. Máme tu okolo stovky lyžiarov. Zatiaľ neexistuje usmernenie, prípadne vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá by prevádzku zimného strediska zakazovala," konštatoval šéf Parku Snow Donovaly Branislav Veľký s tým, že ak by bola a vošla do platnosti, budú to samozrejme rešpektovať.

"Prosíme návštevníkov, aby striktne dodržiavali všetky protipandemické opatrenia, teda odstupy minimálne dva metre v koridoroch pred turniketmi, pokladňami, prípadne inde, mali vhodným a dostatočným spôsobom prekrytú tvár a dodržiavali prísnu hygienu rúk," upozorňuje stredisko.

"Momentálne neexistujú žiadne obmedzenia alebo nariadenia, ktoré by obmedzovali prevádzku lyžiarskych stredísk," potvrdil šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že jediný, kto to dokáže obmedziť, je hlavný hygienik.

Cieľom rezortu dopravy je nechať otvorené strediská, ale za sprísnených podmienok. "Aby tam bol organizovaný poriadok a nie neorganizovaný chaos. My dávame jasné pravidlá, je to postavené na testovaní, nosení rúšok, dodržiavaní odstupov, zatvorených reštauráciách, a tak ďalej," uzavrel Doležal.

Od pandemickej komisie minister očakáva vecnú a konštruktívnu diskusiu o osude tohtoročnej lyžiarskej sezóny. Komisia má odporúčací charakter pre krízový štáb, respektíve vládu. Status quo je podľa neho momentálne taký, že minimálne do pondelka (7. 12.) lyžiarske strediská fungujú.