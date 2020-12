Dlhodobo nezamestnaní pomáhajú obci pri Poltári: Schátranému sadu vdýchli nový život!

Po cesnaku sa vrhli na ovocné stromy. Predtým dlhodobo nezamestnaní revitalizujú historický sad pri obci Rovňany (okr. Poltár).

Ženy a muži už vyše roka zarezávajú v Agro-drevinárskom sociálnom podniku Banskobystrického samosprávneho kraja. Po vydarenej úrode cesnaku oživujú sad, ktorý už takmer zanikol a vysádzajú v ňom hrušky a jablone. Sociálny podnik, Slovenská agentúra životného prostredia a obec Rovňany nakúpili 545 nových stromov pôvodných odrôd, ktoré predtým nezamestnané ženy a muži vysádzali niekoľko dní v ovocnom sade.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Ten pritom pustol už 15 – 20 rokov. Pracovníci vysádzali letné, jesenné aj zimné odrody jabĺk, ako Rubinola, Jonatán či Ontário, doplnené o niekoľko odrôd hrušiek, vrátane svetoznámej Williams. Dreviny v tomto sade rastú už od roku 1950, avšak z pôvodne vysadených približne 1300 stromov bola takmer polovica poškodená rôznymi chorobami či stratou produkcie.

„Po minuloročnom audite sme zistili, že značná časť je poškodená. Pod dohľadom odborného garanta Milana Dugoviča sa nám množstvo z nich podarilo ošetrením zachrániť, niektoré však museli byť odstránené,“ priblížil špecialista na sociálnu ekonomiku rozvojovej agentúry BBSK Milan Vaňo. „Za 7 – 8 dní sa nám podarilo vysadiť nové stromčeky. Vykopali sa jamy, mesiac stáli, potom ich bager zahrnul a do toho ženy dali nové sadeničky,“ vysvetlil vedúci sociálneho podniku Jaroslav Kyzek.

V sade sa podarilo zachrániť 500 starých stromov a bez využitia nezostanú ani poškodené stromy, drevo z nich sa použije do drevo štiepky na ďalšie spracovanie. Podľa Dugoviča možno budúcu sezónu očakávať bohatú úrodu. Jablká a hrušky z Rovnian poputujú do zariadení v správe BBSK. „Klienti domovov sociálnych služieb či žiaci stredných škôl si budú môcť vychutnať kvalitné, lokálne vypestované ovocie od našich producentov zo sociálneho podniku BBSK,“ doplnil Vaňo. Aktuálne v agro-drevinovom sociálnom podniku v Rovňanoch, ktorý založil Banskobystrický samosprávny kraj, pracuje 9 ľudí, z toho 8 zo znevýhodneného prostredia. Okrem starostlivosti o ovocný sad sa zamestnanci venujú aj pestovaniu cesnaku. V pláne je taktiež chov včiel a výsadba malín.

Timea (38), Slaná Lehota

„V sociálnom podniku som od samého začiatku a som veľmi spokojná. Najprv sme pestovali cesnak, potom sme pripravovali zem na ďalšiu sejbu a teraz sadíme stromčeky. Nikdy som to nerobila, no baví ma to. Predtým som nepracovala 11 rokov. Som živiteľka rodiny, pretože manžel stále nemá prácu a máme ešte dve malé deti.“

Anna (44), Poltár

„Pracujem tu už vyše roka a pozdáva sa mi to. Naberám tu nové skúsenosti, ktoré sa mi zídu. Nerobila som deväť rokov, predtým som robila v keramickej firme a sklárňach. Som rozvedená a sama sa starám o dvoch synov, ktorí študujú, tak sa musím obracať.“

Viera (48), Poltár

„Aj ja patrím k tým, ktorí tu pracujú od začiatku a veľmi ma práca baví. Nerobila som desať rokov, naposledy to bolo v sklárňach. Muž tiež nemal robotu, tak som bola rada, že ja som si konečne našla. Všeličo nové sa tu naučíme, čo sa nám do budúcnosti môže aj zísť.“

Ivona (46), Uhorské

„Veľmi som spokojná, že som si našla dobrú prácu. Som tu tretí mesiac a nemenila by som, sme dobrý kolektív. Nerobila som dva roky, no bolo to náročné. Peniažky totiž potrebujem, mám ešte jedno školopovinné dieťa, na ktoré som sama, lebo som vdova.“