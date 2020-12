Lekár vinil z jej bolestí šampón: Čo sa stalo v priebehu pár hodín, krásku zrazilo na kolená

Lauryn Schutte (21) z britského Doveru ako dieťa trpela bolesťami uší, čo lekári riešili tenkými trubičkami vloženými do jej bubienkov.

Študentka psychológie ostala zaskočená, keď sa bolesť po dlhých rokoch vrátila vo februári 2019. Absolvovala test, ktorý odhalil, že sa jej sluch na ľavom uchu zhoršuje. Bolesť uší sa zvyšovala a Lauryn prosila lekárov o pomoc. Bola však šokovaná, keď jeden tvrdil, že na vine je šampón, ktorý spôsobil podráždenie. ,,Cítila som počas celých mojich problémov, že lekári sa o mňa vôbec nezaujímali. Akoby nikto nemal záujem my pomôcť. Jeden z nich povedal, že je to kvôli šampónu, ktorý používam, a že by som mala zmeniť značku,“ cituje krásku portál Ladbible.

Začiatkom októbra sa Lauryn skoro ráno zobudila s ukrutnými bolesťami ucha, priateľ Ashley ju zaviezol na pohotovosť. Tam jej však stanovili čas vyšetrenia na 10. hodinu. Lenže Lauryn dovtedy úplne stratila sluch na ľavom uchu. Doktori jej predpísali steroidy, ktoré nezabrali, a MRI vyšetrenie neodhalilo, čo stratu sluchu spôsobilo. Vo februári 2020 začala študentka strácať sluch aj na pravom uchu, čo sa podarilo doktorom steroidmi zastaviť.

Ďalšie vyšetrenia boli odložené kvôli koronavírusu a Lauryn dostala termín až na január 2021. Medzitým sa sama snaží vysporiadať s problémami. Používa načúvací prístroj a naučila sa odčítať z pier. Avšak nastúpila pandémia a ľudia nosia rúška, čo jej robí obrovské problémy napríklad v obchode. ,,Moja strata sluchu prišla náhle a akurát, keď som sa naučila odčítať z pier, sme zrazu všetci začali nosiť rúška. Kúpila som si odznak, na ktorom je napísané ,Som na jedno ucho hluchá, prosím hovorte hlasnešie´ a pripla si ho na rúško,“ povedala Lauryn.

,,Keď som ho prvýkrát použila, nejaké dievča ma vysmialo. Prstom na mňa ukázalo pred kamarátmi a začalo sa smiať,“ opísala smutnú skúsenosť. Rozčarovaná je naďalej aj z doktorov. ,,Myslela som si, že 21-ročné dievča, ktoré prakticky cez noc stratí sluch, bude pre nich dôležité, ale oni mi rušili vyšetrenia a nechali ma tápať v tme. Som takmer úplne hluchá na jedno ucho a s druhým mám problémy. Trvá to už viac ako rok, ale stále mi nepovedali, prečo som stratila sluch,“ krúti hlavou Lauryn.