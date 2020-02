Menštruáciu dostala ako 11-ročná a mala extrémne bolesti: Hrozné odhalenie prišlo až o dve desaťročia

Katy Phillips (39) z anglického mest Hull má za sebou roky a roky trápenia.

Prvýkrát dostala menštruáciu ako 11-ročná a sprevádzali ju mučivé bolesti. Tie neprestávali ani s ďalšími cyklami. ,,Cítila som, že niečo nie je v poriadku, pretože ostatné dievčatá netrpeli tak ako ja," spomína. Raz dokonca musela v noci zobudiť mamu a volať záchranku, lebo mala také bolesti, že strácala vedomie. So svojím problémom sa pravidelne obracala na lekárov, ktorý jej však hovorili, že je to len ,,silná menštruácia" a dostala lieky proti bolesti.

,,Bolo pre mňa ťažké chodiť do školy či neskôr do práce," hovorí Katy. Pridružili sa ďalšie problémy - potravinové intolerancie, suchá koža, únava, zahmlené videnie či bolesť brucha a podbruška. Až v roku 2012, keď Katy oslávila 32. narodeniny, sa konečne dostala do rúk odborníkovi, ktorý jej pomohol. Diagnostikovali jej endometriózu. Choroba nastáva, keď tkanivo maternice rastie mimo nej a na ostatných reprodukčných orgánoch.

,,Musela som naozaj ťažko bojovať, aby ma po 21 rokoch konečne správne diagnostikovali," cituje The Sun Katy. Napriek operácii, kedy tkanivo odstránili, stále pociťovala bolesti. ,,Až druhá operácia mi pomohla odstrániť niektoré symptómy, ale bolesť počas menštruácie ostala," povedala.

Celé roky bol Katy oporou manžel Alistair (46). Dvojica sa neúspešne snažila o bábätko. Po roku a pol snaženia pristúpili k umelému oplodneniu. Absolvovali štyri cykly, no dieťa sa počať nepodarilo. Podľa Katy nebola endometrióza hlavným dôvodom, ale mohla celý proces ovplyvniť. Nakoniec dospela k drastickému rozhodnutiu - hysterektómii. ,,Povedali sme si, že sme už vyčerpaní zo skúšania všetkých možností," povedala.

Katy absolvocala chirurgické odstránenie maternice v októbri 2019 a stále sa zotavuje. Hoci stále pociťuje bolesti kvôli komplikáciám, teší sa na normálny život. S Alistairom budú časom zvažovať adopciu. Ona zatiaľ pomáha iným ženám s endometriózou. Chce vytvárať balíčky, ktoré im v nemocnici v meste Hull môžu psychicky pomôcť po operácii. ,,Dala by som tam informačné brožúrky, masky na tvár, produkty a nechty, pepermintový čaj, ktorý je dobrý na nafukovanie, ktoré môže po operácii nastať, vreckovky, keďže možno prídu nejaké slzy a čokoládky," plánuje Katy.