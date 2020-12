Zásadná zmena v Lige majstrov? UEFA chce predstaviť nový formát

Európska futbalová únia (UEFA) plánuje, že v decembri predstaví nový formát Ligy majstrov.

Podľa britského denníka The Times budú najprv jej predstavitelia v tomto týždni rokovať o návrhu s najlepšími klubmi rebríčku UEFA a v priebehu mesiaca ho predstavia verejnosti. Novo by sa Liga majstrov mohla hrať po vzore basketbalovej Euroligy v ligovom formáte, bez rozdelenia do skupín. Každý z 32 tímov by v základnej časti hral s desiatimi súpermi, body by sa počítali do celkovej tabuľky a šestnásť najlepších celkov by postúpilo do vyraďovacej fázy.

Hralo by sa tzv. Švajčiarskym systémom, ktorý sa uplatňuje najčastejšie v šachu. Vedenie UEFA ho uprednostňuje kvôli hrozbe prílišného množstva zápasov. Nový formát súťaže by chcela UEFA zaviesť v sezóne 2024/25. V hre je podľa britského denníka aj rozšírenie súťaže na 36 klubov. Vedenie európskeho futbalu chce týmto krokom zamedziť tomu, aby si najbohatšie kluby vytvorili vlastnú súťaž. Otázkou však je, ako k zvýšeniu počtu zápasov v základnej časti zo šiestich na desať pristúpia samotní hráči a realizačné tímy.

Napríklad tréneri Liverpoolu Jürgen Klopp a Manchestru City Josep Guardiola sú veľkými kritikmi súčasného stavu. Kvôli dobiehaniu zápasového manka, ktoré zavinili opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu, hrá väčšina ich futbalistov už tretí mesiac dva zápasy týždenne.