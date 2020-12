Brankár Ajaxu Onana je za babráka: Takýto kiks sa v Lige majstrov len tak nevidí

O tom góle sa mu bude snívať ešte veľmi dlho! Futbalový brankár Ajaxu Amsterdam André Onana (24) vyrobil v zápase Ligy majstrov proti FC Liverpool chybu, za ktorú by sa musel červenať aj v zápase okresnej ligy.

Liverpool poslal pred bránku Ajaxu jednoduchý center, ktorý však kamerunský gólman podcenil. Vôbec naň nereagoval, zrejme si myslel, že lopta letí za čiaru do autu. Zmýlil sa však. Mladý Curtis Jones loptu pozorne sledoval a chybu Onanu využil na víťazný gól Liverpoolu. Vďaka tesne výhre sa "The Red" už môže tešiť z postupu do osemfinále.

VIDEO gólu od 6:40 min.

5. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021

A-skupina:

Lokomotiv Moskva - RB Salzburg 1:3 (0:2)

Góly: 79. Mirančuk (z 11 m) - 28. a 41. Berisha, 81. Adeyemi. Rozhodoval: Palabiyik (Tur.)

Atletico Madrid - Bayern Mníchov 1:1 (1:0)

Góly: 26. Joao Felix - 86. Müller (z 11 m). Rozhodoval: Turpin (Fr.)

tabuľka:

1. Bayern Mníchov 5 4 1 0 16:5 13 *

2. Atletico Madrid 5 1 3 1 5:8 6

3. Red Bull Salzburg 5 1 1 3 10:15 4

4. Lokomotiv Moskva 5 0 3 2 5:8 3

* postup do osemfinále

B-skupina:

Šachtar Doneck - Real Madrid 2:0 (0:0) - hralo sa v Kyjeve

Gól: 57. Dentinho, 82. Solomon. Rozhodoval: Hategan (Rum.)

Borussia Mönchengladbach - Inter Miláno 2:3 (1:1)

Góyl: 45.+1 a 76. Plea - 64. a 74. Lukaku, 17. Darmian. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)

/L. Bénes (Mönchengladbach) na lavičke náhradníkov - M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/

tabuľka:

1. Borussia Mönchengladbach 5 2 2 1 16:7 8

2. Šachtar Doneck 5 2 1 2 5:12 7

3. Real Madrid 5 2 1 2 9:9 7

4. Inter Miláno 5 1 2 2 7:9 5

C-skupina

Olympique Marseille - Olympiakos Pireus 2:1 (0:1)

Góly: 54. a 74. Payet (oba z 11 m) - 33. Camara. Rozhodoval: Manzano (Šp.)

FC Porto - Manchester City 0:0

Rozhodoval: Kuipers (Hol.)

tabuľka:

1. Manchester City 5 4 1 0 10:1 13 *

2. FC Porto 5 3 1 1 8:3 10 *

3. Olympiakos Pireus 5 1 0 4 2:8 3

4. Olympique Marseille 5 1 0 4 2:10 3

* postup do osemfinále

D-skupina

FC Liverpool - Ajax Amsterdam 1:0 (0:0)

Gól: 58. Jones. Rozhodoval: Stieler (Nem.)

Atalanta Bergamo - FC Midtjylland 1:1 (0:1)

Góly: 79. Romero - 13. Scholz. Rozhodoval: Sidiropoulos (Gr.)

tabuľka:

1. FC Liverpool 5 4 0 1 9:2 12 *

2. Atalanta Bergamo 5 2 2 1 9:8 8

3. Ajax Amsterdam 5 2 1 2 7:6 7

4. FC Midtjylland 5 0 1 4 3:12 1