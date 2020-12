Briti ako prví schválili vakcínu proti COVID: Kým EÚ povolí očkovaciu látku, na ostrovoch ju podajú miliónom ľudí

Môžu začať očkovať! Británia sa stala prvou krajinou na svete, ktorá schválila použitie vakcíny od firiem Pfizer a BioNTech.

Pretože sa Briti na tento okamih dlho a zodpovedne pripravovali, vakcinácia sa začne už na budúci týždeň.

Britský zdravotnícky regulačný úrad MRHA v stredu vyhlásil, že vakcína je bezpečná. Prvých 800 000 dávok bude k dispozícii už na budúci týždeň. Zaočkujú nimi 400-tisíc ľudí, pretože každý potrebuje dve dávky. Britský minister zdravotníctva Matt Hancock vyzval ľudí, aby počkali, kým ich oslovia zdravotníci a ponúknu im podanie injekcie.

Presný zoznam, podľa ktorého budú postupovať, ešte nezverejnili. Podľa návrhu, ktorý sa v médiách objavil, by však mali byť ako prví zaočkovaní najstarší obyvatelia, klienti domovov seniorov a pracovníci v zdravotníctve.

Prví na svete

Pfizer a BioNTech boli s vývojom vakcíny najrýchlejší. Stihli to už za 10 mesiacov a o jej schválenie požiadali 10. novembra. Rovno začali vakcínu aj vyrábať, aby ju hneď po schválení mohli distribuovať. Európska agentúra pre lieky sa tak chystá urobiť 29. decembra. Po tomto dátume bude možné vakcínu používať v Európskej únii a teda aj u nás na Slovensku.

Británia, ktorá z EÚ odchádza, tak rozhodla takmer o mesiac skôr. Očakáva sa, že EÚ predbehnú aj Spojené štáty americké. Únia však má s výrobcom dohodu o rezervovaní 300 miliónov dávok vakcíny, ktorá má podľa testov až 95-percentnú účinnosť.

Objednali milióny dávok

Británia si objednala 40 miliónov dávok vakcíny od Pfizeru a BioNTechu. Postačí to na zaočkovanie 20 miliónov ľudí. Prvých 10 miliónov dávok by mala dostať ešte do konca tohto roku, zvyšok v prvom štvrťroku 2021. Briti chcú očkovať čo najrýchlejšie a na tento účel začali už minulý mesiac organizovať desaťtisíce extra personálu, ktorý na to bude potrebný. Kým EÚ vôbec schváli použitie tejto látky, oni už budú mať zaočkovaných 5 miliónov ľudí.

Okrem tejto vakcíny, ktorá bola práve schválená, objednali Briti aj 100 miliónov dávok oxfordskej vakcíny a 5 miliónov dávok od americkej firmy Moderna. Tie na schválenie ešte len čakajú.

V akom poradí budú očkovať

1. klienti domovov seniorov a ich opatrovatelia

2. ľudia starší ako 80, zdravotníci a sociálni pracovníci v prvej línii

3. ľudia starší ako 75

4. ľudia starší ako 70 a všetci s vysoko rizikovými chorobami

5. ľudia starší ako 65

6. ľudia od 16 do 64 s rizikovými chorobami

7. ľudia starší ako 60

8. ľudia starší ako 55

9. ľudia starší ako 50

Ako vakcínu vytvorili a ako funguje

1. Vedci odoberú časť genetického kódu vírusu, ktorý na svojom povrchu vytvára charakteristický proteín.

2. Tieto genetické informácie umiestnia do kvapky tuku, ktorú injekciou vpichnú pacientovi.

3. Imunitné bunky pacienta začnú vytvárať proteín koronavírusu, takže ho telo dokáže hneď rozpoznať. Tento proteín umožňuje vírusu viazať sa na ľudské bunky a šíriť sa.

4. Vďaka vakcíne proteín koronavírusu ihneď vyvolá imunitnú reakciu - protilátky zastavia vstup vírusu do ľudských buniek a T-bunky ničia infikované bunky.

5. Ak osoba hocikedy príde do kontaktu s koronavírusom, protilátky a T-bunky budú proti nemu okamžite bojovať.

Bude to povinné?

Wales ako prvá časť Británie oznámil, že bude ľuďom pri očkovaní vydávať špeciálne preukazy. To ihneď vyvolalo obavy z toho, že obchody či krčmy ich môžu začať vyžadovať na to, aby povolili vstup iba zaočkovaným ľuďom. Britská vláda to však odmietla. Očkovanie má byť dobrovoľné. Predstavitelia Walesu vzápätí upresnili, že v spomínaných preukazoch bude zapísaný len dátum podania prvej dávky a typ vakcíny, aby sa vedelo, kedy a akú druhú dávku treba tomu konkrétnemu pacientovi podať.

Na druhej strane viacero krajín zvažuje používanie takýchto preukazov pri uvoľnení cestovania cez hranice. Vyššie spomínané pravidlá platia len pre Britániu. To, čo bude platiť na Slovensku a v EÚ, sa ešte len upresní.