Imunológ Leksa odpovedá na najpálčivejšie otázky o vakcinácii: Jednoznačný odkaz Slovákom!

Veľa otázok, málo odpovedí. Na Slovensko by mala do konca roka doraziť prvá várka vakcín proti vírusu COVID-19, do ktorých vkladá premiér Igor Matovič (47) obrovské nádeje.

Jeho vláda sľubuje, že očkovanie bude na dobrovoľnej báze, no spolieha sa na zodpovednosť ľudí a dúfa, že sa ich dá zaočkovať čo najviac. Mnohí však netaja obavu z toho, že vakcína bola vyvinutá príliš rýchlo, čo môže mať zdravotné riziká. Nový Čas zisťoval u imunológa Vladimíra Leksu, či skutočne môže byť nebezpečná a aké sankcie hrozia tým, ktorí sa očkovať odmietnu.

1. Zaočkovať sa alebo nie?

Odporučil by som, aby sa ľudia dali zaočkovať. Vakcína nám určite nemôže poškodiť viac, ako napr. uštipnutie hmyzom, pretože hmyz nikto neprešetruje, nikto mu nerobil testy s obrovským počtom dobrovoľníkov, zatiaľ čo vakcína je otestovaná, bezpečná a vieme presne, čo je v nej, a vieme, že je účinná.

2. Existujú ale obavy, že bola vytvorená veľmi rýchlo..

Doteraz ľudia nemali predstavu, ako rýchlo sa vytvára vakcína, a teraz sa zrazu hovorí, že táto sa vytvorila rýchlo. Vakcína sa v princípe vyrobí rýchlo, to nie je problém. Hlavný problém, ktorý zaberá najviac času, je otestovať ju. Táto vakcína sa otestovala relatívne rýchlo, lebo sa prihlásilo veľmi veľa dobrovoľníkov a šlo do toho veľa financií, čo nie je bežné pri iných vakcínach.

3. Má to súvis aj s tým, že vakcína na koronavírus ako taký sa vyvíjala už dlhšie?

Áno, určite áno. Už od prvej epidémie koronavírusu, akou bol SARS, sa pracovalo na vakcínach, no potom ochorenie vymizlo a nemohli sa robiť testy, potom to pokračovalo s MERS... Čiže už to bol rozbehnutý výskum.

4. Odporcovia očkovania sa boja vakcinácie a argumentujú tým, že do tela dostávajú látku, ktorá môže vyvolať iné ochorenia, napr. autizmus, epilepsiu a podobne...

Testovanie vakcíny sa robí práve preto, aby sa vylúčili takéto situácie. Nemyslím si, že by bolo pravdepodobné, že by sa vyvolali takéto ochorenia. Testuje sa na desaťtisícoch ľudí všetkých vekových skupín. Do tela nedostávate niečo cudzie, ale niečo presne definované a odskúšané. Keď vás alebo vaše dieťa poškriabe mačka, neviete, čo sa mu do tela dostane, pri vakcíne sa to ale určite vie a testuje sa to.

5. Nie je možné, že sa negatívne dôsledky objavia po rokoch?

Určite nie, pretože vakcína má krátky polčas rozpadu, takže nie. Testy prebiehajú dostatočne dlho na to, aby sa objavili závažné vedľajšie účinky.

6. Čo sa deje po vakcinácii v tele?

Vytvoria sa pamäťové imunitné bunky, ktoré pretrvávajú desaťročia. Tie si pamätajú, proti čomu vznikli. Očkovacia látka je podobná tomu patogénu (v tomto prípade SARS-CoV-2). Keď sa ten skutočne objaví v tele, imunitné bunky sú pripravené na boj s ním. Keby ich človek nemal, ochorel by. Takto je už chránený a patogén bude rýchlo zničený.

7. Bude postačovať jednorazové očkovanie?

Ako u koho, predpokladám, že u starších ľudí bude potrebné očkovanie dvakrát.