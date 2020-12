Košičan Rado sa premáva na unikátnej mašinke: Môj bicykel šliape na magnety!

Východniari sa opäť vyznamenali! Radoslav (36) z Košíc ako prvý na svete vytvoril nový typ elektropohonu na bicykel.

Novinku už reálne testuje na svojom jedinom prototype, a to priamo v uliciach metropoly východu. Obdiv nad šikovnosťou Košičana vyjadrili aj poprední svetoví konštruktéri.

Radoslav Jízdný (36) spomína, že nápad zrealizovať prevratný elektromotor na bicykel vznikol pred tromi rokmi. Doposiaľ však nikto iný na svete nič podobné neskonštruoval, a preto pokúsiť sa o svetové prvenstvo bolo mimoriadne lákavé i motivujúce.

„Na prelome rokov 2017 a 2018 sa mi podarilo vytvoriť motor, ktorý ako rotor využíva ráfik zadného kolesa s upevnenými magnetmi. Prelomové je hlavne to, že sila sa odovzdáva priamo na obvod kolesa, elektromotor je tak omnoho ľahší a poskytuje veľký točivý moment vzhľadom na to, že neobsahuje žiadnu prevodovku,” opísal Jizdný s tým, že pohon neobsahuje ani planétovú prevodovku alebo trecí prevod.

„Hnacia sila je odovzdávaná rotoru s permanentnými magnetmi na základe točivého magnetického poľa, ktoré generuje stator elektromotora. Elektromotoru neprekáža prach, blato, dážď a má nízku hmotnosť. Nehrozí opotrebenie, korózia a zatečenie vody do elektromotorových prvkov alebo prevodových súčastí, pretože ich neobsahuje,” dodal. Podľa jeho slov novinku dokážu využiť v cestnej doprave, hlavne pre mestské bicykle, mopedy a elektromotorky.

Jazdí na ňom po meste

Vynález najprv prezentoval na technologickej výstave v Embedded World 2018 v Norimbergu. Tam prišiel ešte len s konceptom na vidlici. Ich dizajn a konštrukcia však ihneď zaujala. O rok neskôr sa na medzinárodnej výstave Eurobike 2019 v Nemecku predstavil už s funkčným prototypom s označením RH-Bike, ktorý konkurencii vyrazil dych.

„Zastavili sa pri nás rôzni svetoví výrobcovia a nechápali, ako sa nám to podarilo. Táto myšlienka - magnety na ráfiku - tu bola už dávnejšie, ale nikomu sa to doteraz ešte nepodarilo reálne vytvoriť a skonštruovať,“ vraví pyšne. Patentovaný prototyp Radoslavovi nestojí zaprášený v garáži.

„Používam ho bežne v každodennom živote. Jazdím na ňom do práce i po meste, ak niečo potrebujem vybaviť,” povedal s humorom. Aby si unikátnou technológiou do budúcnosti zľahčovali preteky napríklad profesionálni cyklisti, je však podľa neho nemožné. „Ak by mali dať len 200-wattový skrytý motor, stálo by ich to aj pol kila, čo si nemôžu dovoliť ťahať celé preteky,” dodal.

Parametre RH-Bike