Ministerstvá sa postavilí na stranu lyžiarov: Prvoradá je Vlhová, nikto jej nemôže brániť súťažiť

Kontroverzie v slovenskom lyžovaní sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo riešiť podporou novovznikajúceho Združenia slovenských lyžiarov.

Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) odoberie štatút národného športového zväzu, podľa štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára bolo treba zasiahnuť pre neutíchajúce konflikty. "Poslednou kvapkou" bol vraj prístup k zjazdárskej reprezentantke Petre Vlhovej.

"Od začiatku deklarujem, že sa nechceme miešať do autonómie zväzov, sú to občianske združenia, ktoré majú svoje štatúty, kľúče na konferenciách, ale v poslednej dobe sa ukazovalo, že situácia v SLA je už neúnosná. Najvypuklejším prejavom je, ako sa narábalo so zmluvou Petry Vlhovej. Zaoberala sa tým polovica sekcie, došlo k vzájomnému osočovaniu medzi nami a SLA," povedal na utorkovom brífingu Husár.

Reagoval na ňom na odchod Petry Vlhovej a ďalších členov zo štruktúr SLA a vytvorenie nového zastrešujúceho subjektu Združenie slovenských lyžiarov. Kým ho nezaregistruje Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS), tak hnutie, združujúce viacero disciplín, bude dočasne spadať pod Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). "Informovali sme FIS, že na Slovensku je druhý subjekt zastrešujúci väčšinu športovcov, preverovali sme to aj cez informačný systém a máme potrebné dokumenty. Nový subjekt poslal FIS oficiálnu prihlášku, v ktorej deklaroval záujem stať sa členom. Pravdepodobne bude v najbližších dňoch žiadať aj SOŠV, aby ho prijal medzi svojich členov," uviedol Husár.

Podľa jeho slov ministerstvo pracuje na odobratí štatútu SLA, predpokladá, že proces potrvá niekoľko dní. Zároveň sa chystá oficiálne poverenie pre Združenie slovenských lyžiarov: "Nie je to také jednoduché a nedalo sa to spraviť naraz. Samozrejme, keď FIS príjme žiadosť nového subjektu, vzniká im procesný nárok, pretože FIS zaujíma iba jediná vec, keďže každý štát môže zastupovať iba jedna organizácia. O tom rozhoduje ministerstvo školstva v kooperácii so SOŠV. Ak splnia kritéria voči FIS a budú mať list od nás, že ich poverujeme zastupovaní lyžiarov, je to vybavená vec."

Popri riešení administratívnych náležitostí pre Husára zostáva prioritou nerušené pokračovanie Petry Vlhovej v sezóne: "Neviem si predstaviť, že by v St. Moritzi, Záhrebe či Semmeringu niekto zakázal Vlhovej štart. A to sa v minulosti stávalo Veronike Velez-Zuzulovej, že mocipánske organizácie jej to znemožňovali, pamätáte si tie tlačovky plné sĺz. Prvoradý je Vlhovej štart a nikto si nemôže dovoliť jej to znemožniť."

Na situáciu reagoval aj minister obrany Jaroslav Naď. Pod jeho rezort spadá VŠC Dukla, ktorého členom je aj Vlhová: "Slovensko prechádza obrodou a netýka sa to iba justície, polície a fungovania štátu. Ale týka sa to aj športu. Ja som slečne Vlhovej veľmi vďačný za reprezentáciu krajiny, ale aj Dukly Banská Bystrica. Spravíme všetko, aby sme jej zabezpečili adekvátnu podporu. Som vďačný, že sa spravili prvé kroky, ktoré zamedzia tomu, aby SLA negatívne vplývala na športové výkony svojich členov. Ministerstvo obrany a ja ako člen vlády spravím všetko pre to, aby som nikomu nedovolil, ak by náhodou mal taký úmysel, aby zabránil slečne Vlhovej v reprezentácii na najvyššej úrovni."

Slovenské lyžovanie bude mať zrejme už tretiu "strechu" v samostatnej ére. Pred 12 rokmi chybami minulosti zaťažený Slovenský lyžiarsky zväz (SLZ) zanikol, o čom vtedy rozhodla mimoriadna konferencia. Delegáti okrem akceptácie zániku SLZ akceptovali aj vznik občianskeho združenia Slovenská lyžiarska asociácia (SLA).