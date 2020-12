Vzrušujúci objav: Našli najstaršiu fotku Charlieho Chaplina ako herca

Vzácny nález sa podaril úplnou náhodou. Zrejme najstaršia fotka Charlieho Chaplina ako herca sa našla medzi hromadou starých dokumentov. Teraz pôjde do aukcie.

Fotky malého Charlieho Chaplina existujú, hoci mal veľmi chudobné detstvo. Otec ich opustil a mama sa o deti starala sama a finančne to nezvládala. Charlieho odfotili ako úplne malé dieťa a potom je ako sedemročný aj na skupinovej fotografii zo školy. Keď mal 14, jeho mamu museli hospitalizovať na psychiatrii a on sa začal živiť ako divadelný herec. A práve vtedy vznikla táto fotka. Od 6. do 18. júla 1903 hral malú rolu Sammyho v hre Jim, A Romance of Cockayne.

Hoci sa v nej na javisku vyskytoval len 12 dní, stihli ho odfotiť. Snímku teraz našiel medzi hromadou ďalších personál spoločnosti East Bristol Auctions dokonca aj s hercovým podpisom. „Bol to naozaj vzrušujúci objav. Najprv som ho nespoznal a myslel som si, že je to nejaký iný Charles Chaplin. Ale potom som sa lepšie pozrel na jeho tvár a bol to jednoznačne on,“ povedal Andrew Stowe z aukčnej spoločnosti.

Pokladá za neuveriteľné, že fotka aj s autogramom sa zachovala aj po viac ako storočí. Chaplin sa neskôr s divadelnou spoločnosťou dostal do USA, kde od roku 1914 zostal natrvalo a stal sa hviezdou nemého filmu. V 40. rokoch prišli škandály s mladými ženami a obviňovanie zo sympatií ku komunizmu, tak sa musel presťahovať do Švajčiarska, kde aj zo­mrel.

Charlie Chaplin