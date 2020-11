Kráľovstvo zberateľky Antónie sa rozrastá viac ako dve desaťročia: Neuveriteľné množstvo servítok a tri svetové rekordy

Na svoju prezývku je patrične hrdá! Antónia Kozáková (45), známa aj ako Servítková Tonka, pochádza zo slovensko-ukrajinskej pohraničnej obce Ruská (okr. Michalovce).

Vo svojom útulnom domčeku ukrýva skutočné klenoty. Nejde však o zlato či iné drahokamy, ale poklady v podobe vyše 118-tisíc unikátnych servítok. So svojou zbierkou sa už 3-krát zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Netradičnému koníčku sa Antónia (45) intenzívne venuje už viac ako 20 rokov, no prvé kúsky začala zbierať ešte ako dieťa v škole.

„Postupom času začali vyrábať krajšie a krajšie servítky, preto som si ich obľúbila a rozhodla sa, že si ich budem odkladať. Ani som sa nenazdala a už som ich mala vyše 4-tisíc,“ spomenula Servítková Tonka s tým, že si tak vyslúžila prvý slovenský rekord. O dva roky neskôr, v roku 2006, sa s viac ako 20-tisíc kusmi unikátnych servítok zapísala do Guinnessovej knihy rekordov.

„Bola za tým obrovská práca, ktorú si ľudia ani nevedia predstaviť. Musela som im dokázať, že mám desaťtisícový počet kusov, kým oni sú v Londýne. Tak som v obývačke vyložila všetky servítky, poukladala som ich po sto kusoch a oddelila papierom. Všetci si to tak mohli cez fotografie prepočítať. Okrem toho som potrebovala potvrdenie od starostu, notára, ale aj výstupy z tlače a televízie,“ opísala Tonka.

Jednu nevie nájsť

Vlastný rekord prekonala ešte dvakrát s počtami 30-tisíc a neskôr 50-tisíc kusov. Aktuálne jej počet jedinečných papierových kúskov presahuje číslo 118 320. Všetky ich má uložené doma v tak- zvanej servítkovej izbe. „Ich počet sa mení každý deň či týždeň. V zbieraní mi samozrejme pomáhajú aj ostatní. S viac ako 30 ľuďmi zo Slovenska i zahraničia si servítky vymieňam. Mám aj priateľky z Nórska, Maďarska, Paríža,“ povedala. Známi jej posielajú stále nové a nové balíky. Adresujú ich „pre Servítkovú Tonku“.

„Poštár so mnou žartuje, že vďaka mne vedia potiahnuť miestnu poštu,“ smeje sa. Na servítky sa jej podpísal dokonca aj maďarský prezident János Áder, ale aj slovenský exprezident Andrej Kiska. „V budúcnosti sa budem snažiť, aby som do zbierky získala aj kúsok s podpisom od Zuzany Čaputovej.Trvať mi to bude niekoľko najbližších rokov,“ zhodnotila Tonka. Priznala však, že jednu servítku nevie nikde nájsť, a to s hlavným mestom Slovenska.