Rodičia sa tešili zo synčeka Christiánka, po pol roku sa ich životy obrátili naruby: Zdrvujúce slová lekárov!

Bojujú, ako len vládzu! Rodina z Galanty túžila po bábätku, ktoré im nakoniec osud i nadelil. Nikto z nich však netušil, že ich klbko šťastia bude mať veľké zdravotné problémy.

Bezproblémový život si mama Sabína (26) a otec Kristián (33) užívali len šesť mesiacov. Potom sa im život obrátil naruby. Malý Christiánko (2) sa odrazu vôbec nehýbal, iba ležal a nič nerobil. Lekári chlapčekovi doteraz nevedia presne určiť diagnózu a poskytnúť mu adekvátnu liečbu. Rodina našla nádej u doktora vo Varšave, nemá však dostatok prostriedkov na vycestovanie i následné náklady spojené s rehabilitáciou.

Christiánko sa narodil po bezproblémovom tehotenstve ako zdravý chlapček. "V šiestom mesiaci sme si všimli, že niečo nie je v poriadku. Synček sa vôbec nehýbal a pozeral sa stále inam. Uhýbal pohľadom. Išli sme teda k lekárovi s malou dušičkou, že je to len dočasný stav," začína rozprávať mama Sabína, ktorú slová lekárky zdrvili. Tá ich poslala na neurológiu, kde po vyšetreniach zistili, že Christiánko má svalový hypertonus, čiže zvýšené svalové napätie. Lekárka ozrejmila, že musia veľa cvičiť a byť trpezliví. "Asi do roka a pol sme cvičili Vojtovú metódu, potom sme prešli na Bobath. Doteraz však Christiánko napriek tomu, že bude mať v januári tri rôčky, nevie chodiť ani rozprávať," hovorí so slzami v očiach Sabína.

Niekoľko diagnóz

Chlapčekovi rovesníci sú už takmer samostatní, vedia chodiť i behať. V škôlke majú kamarátov a taktiež vedia rozprávať. "Je to hrozné, keď vidím iné deti, čo všetko dokážu. S partnerom sme sa dohodli, že urobíme všetko pre záchranu nášho chlapčeka. Začali sme všetko študovať, spoznávali sme ľudí, ktorí majú podobné osudy," hovorí mama, ktorá chce pre syna len jedno - zdravie. Christiánko má však okrem zvýšeného svalového napätia aj operované očká.

"Mal chybu zraku, škúlil a operáciou sa to dalo zlepšiť, tak sme išli do toho," hovorí. Začiatkom tohto roka zažili ďalší šok. "Synček nám začal omodrievať, veľmi sme sa zľakli. Dostal záchvat a dusil sa, okamžite sme s ním utekali do nemocnice," spomína Sabína. Napokon ho dostali do súkromnej nemocnice, kde zistili, že má v mozgu výboje, čo nasvedčuje tomu, že má epilesiu. Nasadili mu lieky, no jeho stav sa zhoršil. "Dusil sa tak, že sme mysleli, že to nezvládne. Nastavili mi ho na kortikoidnú liečbu. Bol z toho úplne mimo. Prestal sedieť, loziť, nemal záujem o hračky o nič, len spal," opisuje ťažké chvíle Sabína s tým, že sa s partnerom rozhodli pre inú liečbu.

Pomoc vo Varšave

Za pomoci známych kontaktovali lekára Veľu, ktorý pracuje vo Varšave. "Máme rodičov, ktorí majú podobné deti ako my a majú nesmierne dobré výsledky," hovorí mama, ktorá urobí všetko pre to, aby si zachránila dieťa. Mohli by absolvovať desaťdňovú intenzívnu terapiu, ktorá stojí približne 1500-2500 € podľa diagnózy, plus ubytovanie a strava. Žiaľ, bez pomoci iných ľudí to nie sú to schopní zvládnuť, a tak sa tešia z každej pomoci pre ich chlapčeka. Rodičia doteraz zaplatili takmer všetky rehabilitácie a momentálne už viac peňazí nemajú. "Chcem, aby môj chlapček chodil, aby sme mohli spolu šantiť a robiť bláznovstvá. Aby ma vedel objať a povedať mi mama," uzatvára milujúca mama Sabína so slzami.