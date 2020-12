Prvý dojem môže klamať: TOP 6 najúspornejších áut, od ktorých by ste to nečakali

Údaje v tabuľkách sú jedna vec, realita zas druhá. Nový Čas vytypoval niekoľko áut z rôznych kategórií, ktoré sú v reálnom svete prekvapivo úsporné. Nelámu síce rekordy, ale skrátka sa držia v blízkosti tabuľkových hodnôt či „žerú“ menej, než by človek čakal.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Volkswagen up! 1,0 MPi

Asi nie je prekvapivé, že medzi najúspornejšími autami sa objavil maličký up! s trojvalcovým motorom. Toto mestské autíčko nie je úsporné len na papieri, kde má napísanú spotrebu 4,2 l benzínu na 100 km, ale aj v realite. Prekročiť spotrebu 5,5 l/100 km je celkom problém, reálne sa s ním dá jazdiť za 4,6 l/100 km. Nie je to raketa, ale vzhľadom na svoju hmotnosť a rozmery sa s ním v meste rýchlo prekľučkujete, kam potrebujete.

Cena od: 8 890 €

ČÍTAJTE VIAC: Rebríček najspoľahlivejších motorov: Nemci by sa mali hanbiť, víťazmi prekvapivo nie sú Japonci!

Toyota Yaris Hybrid Otvoriť galériu Toyota Yaris Hybrid Zdroj: archív

Toyota Yaris Hybrid je stávka na dve istoty: že sa vám nepokazí a že nebude papať veľa benzínu. Nie je to auto pre automobilových nadšencov, pretože má prevodovku e-CVT. Tým ostatným však ponúka plynulú akceleráciu bez prerušenia toku výkonu a možnosť presúvať sa v nízkych rýchlostiach v meste alebo v zápchach len na elektrický pohon. Toyota udáva pre Yaris Hybrid spotrebu 3,7 l/100 km, my sme sa bez problémov dostali na hodnotu 4,2 l/100 km.

Cena od: 14 790 €

Suzuki Swift 1,2 DUALJET + SHVS Otvoriť galériu Suzuki Swift 1,2 DUALJET + SHVS Zdroj: archív

Úsporne sa dá jazdiť aj bez hybridnej technológie. Suzuki Swift sa spolieha na relatívne jednoduchý atmosférický štvorvalec a ozaj nízku hmotnosť len 840 kg! A funguje to. Ak však chcete zájsť ešte o krok ďalej, môžete si Swift objednať aj s mild hybridnou technológiou SHVS. Tá stlačí papierovú spotrebu na 4,1 l/100 km. V reáli nie je problém jazdiť do 5 litrov, najlepšie sa nám podarilo za 4,3 l/100 km. Hybridný systém pomáha motoru v nízkych otáčkach a lepšie pružné zrýchlenie sa vždy zíde.

Cena od: 13 599 €

Peugeot 308 1,5 BlueHDi 130 Otvoriť galériu Peugeot 308 1,5 BlueHDi 130 Zdroj: archív

Autá koncernu PSA mali vždy dobré a úsporné dieselové motory. Už motor 1,6 HDi bol malý zázrak, ale agregát 1,5 BlueHDi, ktorý je mimochodom výkonnejší a tichší, je ešte úspornejší. V ľahkom modeli Peugeot 308 doslova odmieta žrať naftu. Udávaná spotreba 3,5 l/100 km je síce až prehnane optimistická, ale ak napriek reálnym 4,1 l/100 km si tento Peugeot zaslúži byť na našom zozname. Spotreba navyše drasticky nerastie s vyššou záťažou a poteší aj fakt, že Peugeot 308 je praktický hatchback, prípadne kombi, ktoré obslúži kohokoľvek a výkon 96 kW (130 k) je úplne postačujúci.

Cena od: 14 690 €

Kia Ceed 1,6 CRDi 100 kW (136 k) Otvoriť galériu Kia Ceed 1,6 CRDi 100 kW (136 k) Zdroj: archív

Nový vznetový motor od koncernu Hyundai-Kia je ozaj vydarený. K jeho prednostiam nepatrí iba nízka spotreba 4,1 l/100, ktorú udáva Kia pre svoj model Ceed vybavený jeho silnejším variantom (100 kW/136k). Na to, že spaľuje naftu, sa tento motor naozaj rýchlo zohrieva na prevádzkovú teplotu dokonca aj v zime. To prospieva jeho životnosti, ale aj komfortu posádky. Dobrému pocitu zas prospieva to, že sa s ním reálne dá jazdiť za 5 l/100 km, s trochou snahy aj za 4,8. Samozrejme, že tento motor je dostupný aj v iných modeloch koncernu.

Cena od: 19 290 €

Renault Kadjar 1,5 Blue dCi 115 Otvoriť galériu Renault Kadjar 1,5 Blue dCi 115 Zdroj: archív

Motor 1,5 dCi je pomaly starší než ľudstvo samotné, ale to Renaultu nebráni ho v aktualizovanej verzii stále ponúkať. A my sa nečudujeme. Je totiž veľmi úsporný, spoľahlivý a ponúka dostačujúci výkon. Krútiaci moment navyše nastupuje hneď v nízkych otáčkach. Aby bol tento zoznam pestrý, vybrali sme si ho z SUV modelu Kadjar, ale prirodzene tento motor je dostupný aj v Cliu či Megane. Udávaná spotreba 4,4 l nafty na 100 km je super a zmestiť sa v skutočnosti do 5 l/100 km by nemal byť problém. Samozrejme, na diaľnici bude mať SUV už vyššiu spotrebu.

Cena od: 24 390 €