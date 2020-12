Jedinečný objav pamiatkarov na Liptove: Našli vzácny dukát uhorského panovníka

Toto vôbec nečakali! Pamiatkarom sa podaril objav, ktorý sa tak často nestáva. Na pravekom polykultúrnom nálezisku v regióne Liptov totiž našli zlatý dukát uhorského panovníka Ladislava V. A hoci ide o čiastočne poškodený nález, je predsa veľmi vzácny.

Dukát našli počas práce v teréne v rámci výskumu na vedecké a dokumentačné účely. „Zlatý dukát uhorského panovníka Ladislava V. Pohrobka, ktorý vládol v rokoch 1453 až 1457, vyrazila okolo roku 1455 Mincovňa v Kremnici,“ uviedli pamiatkari na sociálnej sieti. O niečo konkrétnejší bol riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Žilina.

„Nebudeme presne špecifikovať miesto, kde sme poklad našli, aby tam neprišli vykrádači a lovci, ktorí môžu narobiť škodu, ale môžeme povedať, že to bolo pred dvoma týždňami na Liptove,“ prezradil riaditeľ Miloš Dudáš. Zároveň dodal, že na vedeckom objave sa zúčastnili pamiatkari zo Žiliny a z Bratislavy. „Presnú hodnotu zatiaľ nepoznáme, pôjde to na znalecký posudok a ten určí jeho hodnotu. Objavil ho kolega Martin Furman a veľmi sa tomu potešil, pretože takéto vzácne nálezy za posledné roky môžeme spočítať na prstoch jednej ruky. Nie je to obvyklý nález,“ uzavrel Dudáš.

Najmladší uhorský kráľ