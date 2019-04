O vzácne mince sa stará archeológ Martin: Našli poklad starý pol tisícročia

Stará sa o rozprávkový poklad! Manželia z Likavky (okr. Ružomberok) pri minulotýždňovej turistike ani netušili, aké šťastie na nich čaká. V lese našli džbán plný vzácnych mincí. Zachovali si však chladnú hlavu.

Pokladu sa nedotkli a nahlásili ho pamiatkarom. Okrem toho, že pár môže čakať štedrá odmena od štátu, sa archeológovi Martinovi Furmanovi (40) dostali do rúk vzácne kúsky. Manželia v strednom veku sa vybrali na Predný Choč. Tam našli mince z prelomu 15. a 16. storočia. Nález nahlásili Krajskému pamiatkovému úradu v Žiline. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Odborníci na miesto dorazili do troch h o d í n , starosta Likavky Marián Javorka prišiel po nich. „Ide o vzácny nález 1 620 strieborných mincí starých zhruba 500 rokov. Poklad sa nachádzal v hlinenom džbániku, v ktorom bol mešec s mincami. Manželia sa zachovali veľmi obozretne až profesionálne,“ tvrdí. Aj pre obozretnosť im podľa starostu môže pripadnúť sto percent znaleckej hodnoty pokladu.

Skončia v múzeu

Nález prvý chytil do rúk až archeológ Martin Furman (40), ktorý už 13 rokov pracuje na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline. Mince sa teraz budú čistiť. „Strieborný denár očistíme destilovanou vodou a kyselinou citrónovou a dva zlaté dukáty, ktoré neskorodovali, očistíme len od hliny,“ vysvetľuje s tým, že dukáty sú najvzácnejším kúskom.

„Sú to dukáty Ľudovíta II. Jagelovského. Poklad určite súvisí s občianskou vojnou medzi Jánom Zápoľským a Ferdinandom Habsburským. Zatiaľ sa zdá, že mince boli ukryté v roku 1527 alebo tesne po ňom,“ pokračuje s tým, že ich môže byť aj okolo 1800. Po vyčistení nález poputuje na Pamiatkový úrad SR, kde si ich prevezme znalec do vyhotovenia posudku, a potom sa vrátia na odborné spracovanie.

„Po kompletnom spracovaní sa poklad dostane spolu aj so zrekonštruovanou nádobou do Liptovského múzea v Ružomberku. Cenu nálezu určí až znalec,“ dodal. Podľa historického numizmatika by mohla byť hodnota pokladu približne 100-tisíc eur.