Ťažobné škrty pokračujú: Členovia OPEC sa zhodli, obmedzenia potrvajú ďalšie tri mesiace

Členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) dosiahli zhodu, čo sa týka potreby predĺžiť súčasné ťažobné škrty, ktoré platia do konca tohto roka.

Uviedol to v pondelok alžírsky minister ropného priemyslu Abdalmadžíd Attar, podľa ktorého sa OPEC pokúsi o tom presvedčiť aj producentov mimo organizácie. Podľa Attara, ktorého krajina v súčasnosti OPEC predsedá, sa členské štáty zhodli na potrebe predĺžiť terajší program redukcie ťažby o ďalšie tri mesiace. To znamená do konca marca budúceho roka. Uviedol to krátko pred pondelkovou schôdzkou členov OPEC, na ktorej sa majú krajiny dohodnúť, aké kroky urobiť s cieľom zvládnuť očakávaný budúcoročný slabý dopyt po rope. Dôvodom je pokračujúca kríza spojená s pandémiou nového koronavírusu, ktorá nedáva veľké šance na výrazné oživenie ekonomiky v roku 2021, a tým aj zotavenie dopytu po komodite.

"Na úrovni OPEC existuje konsenzus...o predĺžení súčasného programu redukcie ťažobných škrtov na úrovni 7,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne až do konca marca," citovala Attara alžírska štátna tlačová agentúra, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters.

Členské štáty OPEC budú v utorok (1. 12.) diskutovať o predĺžení programu s ďalšími veľkými producentmi na čele s Ruskom, ktorí spolu s OPEC tvoria širšie zoskupenie OPEC+.