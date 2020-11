Finančný sektor Slovenska v čase koronakrízy: Zvládajú ľudia splácať úvery?

Napriek výraznému vplyvu koronakrízy na domácu ekonomiku ostáva finančný sektor v SR stabilný. Banky vstupujú do krízy so silnou kapitálovou pozíciou, ale ich ziskovosť bude krízou výrazne oslabená.

Banky však budú pripravené zvládnuť aj výrazne negatívny stresový scenár. Vyplýva to zo správy o finančnej stabilite, ktorú na tlačovej konferencii predstavili zástupcovia Národnej banky Slovenska (NBS). Podľa slov Mareka Ličáka, riaditeľa odboru finančnej stability NBS, pre bankový sektor bude kľúčová finančná situácia domácností a podnikov. Zisk v roku 2021 môže ešte ďalej klesnúť (rast zlyhaných úverov). "Výrazné čisté straty na úrovni sektora však neočakávame," priblížil Ličák.

Bankový sektor má podľa neho dostatočný kapitálový vankúš na pokrytie možných strát a podporu úverovania. Ostatné sektory podľa Ličáka neboli zatiaľ krízou výrazne zasiahnuté, viaceré riziká ostávajú prítomné.

U slovenských domácností je podľa neho úroveň zlyhaných úverov zatiaľ nízka. Klienti, ktorí požiadali o odklad splátok, vykazujú rizikovejšie parametre. Len malá časť klientov očakáva problémy pri návrate k splácaniu, ale stále veľa domácností vykazuje zhoršenú finančnú pozíciu. "Očakávame, že objem nesplácaných úverov bude rásť. V riziku nesplácania by sa mohlo ocitnúť 1,7 % z úverov domácnostiam," povedal Ličák.

U podnikov, podobne ako pri domácnostiach, úvery zatiaľ podľa Ličákových slov výrazne nezlyhávajú. Odklady splátok boli poskytnuté najmä podnikom s horšími charakteristikami.

Upozornil, že do rizika nesolventnosti sa môže dostať takmer až 12 % podnikov do konca roka 2021. Podiel nesplácaných úverov v bankách môže vzrásť o 6,4 percentuálneho bodu. Bez vládnych podporných opatrení by v riziku nesolventnosti bolo ešte viac podnikov.

Ličák doplnil, že banky vstupujú do krízy so silnou kapitálovou pozíciou, ale ziskovosť bánk bude krízou výrazne oslabená. Možné straty z úverov sa do konca roka 2021 odhadujú v rozpätí 590 až 810 miliónov eur.

Dodal, že vývoj v úveroch bol podobný tomu, čo možno vidieť aj v iných štátoch EÚ. Rast úverov na bývanie na Slovensku napriek kríze príliš nespomalil, je 9,2-percentný. "Tempo ich rastu nám mierne spomalilo, ešte vo februári bolo na úrovni asi 9,8 %," poznamenal. Spomalenie rastu zaznamenávajú stále spotrebiteľské úvery, ktoré je podľa neho spôsobené poklesom dopytu klientov.

Vladimír Dvořáček, výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability NBS, doplnil, že najvýznamnejším rizikom pre bankový sektor zostáva naďalej riziko nesplácania úverov. "Vyplýva z výrazného zníženia tržieb podnikov alebo príjmov domácností. V tejto oblasti výrazne pomohli vládne opatrenia, konkrétne odklady splátok pre domácnosti a malých a stredných podnikateľov - bol to program podpory Prvá pomoc. Tieto opatrenia zatiaľ účinne zmierňujú riziko nesplácania, ale najmä rozkladajú ho v čase," uzavrel Dvořáček.