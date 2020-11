Matovič a spol. vo vile Borisa Kollára: Riešila sa iba jedna vec, kto odchádzal vysmiaty?

Postavy rovnaké, len prostredie sa zmenilo - namiesto špitála sa stretli u Borisa vo vile. V nedeľu večer navštívili premiér Igor Matovič (49) spolu s Richardom Sulíkom (52) a Veronikou Remišovou (44) šéfa parlamentu Borisa Kollára (55) priamo v jeho bratislavskej vile, aby sa u neho v rámci koaličnej rady dohodli na mene nového generálneho prokurátora.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Trojica lídrov koaličných strán navštívila Kollára začiatkom minulého týždňa v nemocnici, kde sa zotavoval po ťažkej autonehode. Ich nočná návšteva však vyvolala veľký rozruch - v čase, keď sa kvôli pandémii nemôžu v nemocniciach stretávať najbližší rodinní príslušníci - si napochodovala Matovičova partia priamo pred Kollárovu posteľ. Ľudia na sociálnych sieťach okamžite začali hovoriť o „papalášizme“ politikov, pre ktorých neplatia rovnaké pravidlá ako pre bežných ľudí.

Matovič sa po kontroverzných fotkách kajá pred Slovenskom: Chápem, že sa to niekoho dotklo

Premiér argumentoval, že o porušení pravidiel nevedel. „Pred stretnutím som sa opýtal, či tým neporušujem nejaké nariadenie a bol som uistený, že nie, s tým, že ide o samostatný priestor, kvázi pracovňu predsedu parlamentu, so samostatným vchodom, bez možnosti stretnúť sa s akýmkoľvek iným pacientom,“ snažil sa vysvetliť situáciu Matovič.

Koaličná večera u Kollára

Vyvolať ďalší škandál si už vládni predstavitelia zrejme nechceli dovoliť, no keďže čas súri a voľba generálneho prokurátora je naplánovaná v parlamente už na zajtra, na ďalšie kolo koaličných rokovaní prišli Matovič, Sulík a Remišová priamo do Kollárovho luxusného sídla v Bratislave až po tom, čo ho prepustili z nemocnice do domácej liečby. Dôvod neskorej „pracovnej návštevy“ bol jasný, čo potvrdila aj ministerka investícií Veronika Remišová, ktorá ako jediná vystúpila z auta a pristavila sa pri novinároch - voľba nového generálneho prokurátora.

Voľba generálneho prokurátora: Fico má problém s kandidátmi, štipľavá reakcia Remišovej

„Je to jediný bod programu. Myslím, že to je teraz najdôležitejšia voľba, musíme sa dohodnúť čo najrýchlejšie. Generálna prokuratúra nemá šéfa, špeciálna prokuratúra nemá šéfa. Máme poradie kandidátov, máme troch kandidátov, ktorých považujeme za najlepších,“ priblížila Remišová, z koľkých mien si šéfovia vládnych strán vyberajú. Koaličná rada skončila v nedeľu neskoro večer po skončení našej uzávierky.