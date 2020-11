Nad lyžovačkou visí otáznik, Slováci sa zariadili po svojom: Aha, čo sa dialo v Tatrách

Ľudia si prišli užiť zimné radovánky. Aj keď do oficiálneho začiatku meteorologickej zimy je ešte ďaleko a otvorenie zimnej sezóny by sa mohlo uskutočniť o niekoľko dní, svah Interski na Štrbskom Plese bol počas víkendu plný ľudí.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Lyžiari, snoubordisti, sánkari, bobisti aj turisti si užívali technický sneh a slnečné lúče plným priehrštím. Zimnú sezónu plánujú otvoriť vo Vysokých a Nízkych Tatrách už 4. decembra. Ako to bude naozaj, to nezávisí len od poveternostnej, ale najmä od epidemiologickej situácie. Bežní smrteľníci si však počas posledného novembrového víkendu otvorili sezónu sami - aj bez vlekov a lanoviek.

Na Štrbské Pleso si prišli užiť snehovú nádielku ľudia z celého Slovenska. Na svahu Interski, ktorý je už z veľkej väčšiny pokrytý technickým snehom, sa lyžovalo, bežkovalo, jazdilo na snoubordoch i na sánkach. „Bolo to najmä o radosti detí, ktoré s rodičmi využili pripravený sneh na zjazdovkách na prvú guľovačku a sánkovačku v prírode,“ tešil sa z ľudí na svahu hovorca TMR Marián Galajda. „Zima sa blíži, podľa predpovedí by nám mala pomôcť aj Perinbaba, takže dúfame, že štát spolu s prevádzkovateľmi čím skôr nastaví také pravidlá, aby si ľudia mohli užiť bezpečnú zimnú dovolenku vrátane lyžovačky.“

Bola to zábava

Rodinka z Košíc sa prišla s dvoma malými dcérkami zabaviť na boboch. „Na Štrbskom Plese bolo dosť snehu na to, aby sme sa dokázali vyšantiť s dcérkami Kristínkou (5) a Klárkou (10). Nemôžeme predsa stále sedieť doma,“ tešili sa z príjemnej zimnej pohody mamička Zita (39) a otec Martin (39). Neďaleko nich si postavili prekážkovú dráhu mladí snoubordisti.

Usmiata Laura (22) sa priznala, že na snehu je túto sezónu prvýkrát: „Nemohla som to už vydržať. Kamaráti sa chválili fotkami a zážitkami na snehu, tak som to išla vyskúšať aj ja. Ktovie, aká bude zima a aké budú najbližšie dni.“ Na kopci sme stretli aj rodinu, ktorá v máji ušla pred koronou z ostrova Maurícius na Slovensko. Miloš (46) a Lenka (39) zobrali syna Alaina (5) na svah a ten sa nevedel nasýtiť bielej nádhery. „Dnes prvýkrát v živote videl a zažil sneh. Najprv nevedel, čo to je, a keď zistil, čo všetko sa s ním dá robiť, nevedel prestať,“ prezradila mama Lenka.

Odštartuje sezóna až 10. januára?

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal sa vyjadril, že je ohľadne otvárania slovenských lyžiarskych stredísk čoraz pesimistickejší. Tvrdí, že prichádzajú signály napríklad z Nemecka a Francúzska, že sezóna by sa mohla oficiálne začať až 10. januára 2021. Minister deklaruje, že Slovensko nepôjde proti prúdu, keďže medzi krajinami existuje dohoda, že si nebudú navzájom kradnúť turistov a umelo zvyšovať mobilitu obyvateľstva. Ministerstvo pripravilo návrh, za akých podmienok by sa naše strediská mohli otvoriť. „Je to celé postavené najmä na testovaní v kombinácii s opatreniami,“ uviedol minister s tým, že detaily nechce prezrádzať skôr, ako sa s materiálom oboznámi pandemická komisia a krízový štáb.