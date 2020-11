COVID-19 dostal aj Knechtovú, speváčka opísala pekelné muky: Chytila som čierneho Petra

Napriek tomu, že speváčka Katarína Knechtová (39) podľa jej slov dodržiavala všetky odporúčané hygienické zásady, „hnusoba“ menom COVID-19 si ju našla. Celé týždne ostala zatvorená doma a každý deň s inými zdravotnými ťažkosťami, ktoré prichádzali a odchádzali.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Peklo, ktoré speváčka opísala, nemalo konca-kraja a aj napriek tomu, že sa z korony už ako-tak vylízala, následky tohto vírusu si aj naďalej vyberajú svoju daň. Knechtovej hlas totiž dostal poriadne na frak, rovnako, ako sa to stalo i legendárnemu hlasu Milana Kňažka!

Katka Knechtová vyšla s pravdou von. V piatkovej funrádiovskej šou Adely Vinczeovej a moderátora Sajfu prebiehal rozhovor so speváčkou, ktorú moderátori označovali ako známu. Jej hlas však znel celkom cudzo a aj hudby znalí poslucháči museli poriadne nastražiť uši, aby spoznali, o koho ide. Prekvapením bolo zistenie, že ide o speváčku Katku Knechtovú, ktorej hlas znel inak ako sme naň zvyknutí. Ukázalo sa, že za všetkým je koronavírus, ktorým sa nakazila. Nielenže ju zdravotne zložil na kolená, vyzerá to tak, že si zobral aj čo-to z jej nezameniteľného hlasu, ktorý je jej silným poznávacím znamením. „Áno, chytila som čierneho Petra. Bolo to hnusné,“ povedala s trpkosťou v hlase.

Ako sama hovorí, nemá šajnu, kde sa mohla nakaziť. „Bola som v intenzívnom kontakte s ľuďmi a vôbec si nie som vedomá, že by mal niekto hoci len nádchu.“ Knechtová na sebe spozorovala príznaky v podstate zo dňa na deň. „Vzápätí som cítila strašný tlak na hrudníku. Ale inak som nemala ani nádchu, ani sopeľ mi netiekol, proste nič.“ Lenže ochorenie postupne silnelo.

„Mala som pocit, že mám štyridsiatky teploty, že nevládzem chodiť, že ma bolia kosti, svaly, pritom som horúčku nemala. Každý deň som sa budila s niečím iným. Večer som si líhala, že mi v priebehu hodiny opuchol jazyk, urobili sa mi afty a ráno som sa zobudila a nebolo to.“ Nasledovala absolútna únava organizmu, neskôr sa objavili aj teploty a tiež stratila chuť aj čuch. Korona ju teda zasiahla vo svojej plnej sile a Katarína tak zostala zatvorená doma. „Bola som doma vyše troch týždňov, skoro mesiac,“ dodala niekdajšia porotkyňa speváckej súťaže.

Rovnaký scenár

Najhoršie však na tom je už spomínaný fakt, že jej COVID-19 výrazne zmenil hlas. Zopakoval sa tak rovnaký scenár ako u Milana Kňažka, ktorý po prekonaní vírusu o svoj hlboko posadený neopakovateľný hlas prišiel. Rovnako ako on, aj Knechtovej hlas je teraz posadený o niečo vyššie a ako priznala, problémy nenechali na seba dlho čakať ani pri speve.

„Cítim rozdiel pri speve. Budem musieť na tom pracovať, lebo som bola v štúdiu a zistila som, že je to trošku problém. Že jednak je človek zoslabnutý a jednak tá kapacita pľúc... neviem, necítim tú rezervu, akú som mala,“ povedala otvorene. Keďže ide o nový koronavírus, ktorého príznaky a dopady vedci ešte len skúmajú, kedy a či vôbec sa nezameniteľné hlasy Kňažka a Knechtovej vrátia späť, je nateraz otázne.