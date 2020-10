Korona obrala slovenských umelcov o kšefty: Čo teraz robia? Kristína priznala novú vášeň

Hudobný priemysel zažíva pre pandémiu najväčšiu krízu. Boli zrušené všetky kultúrne podujatia a dlho plánované koncerty.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Speváci prežívajú naozaj veľmi ťažké časy, i keď priznávajú, že tvoria nové pesničky a väčšina z nich je počas týchto týždňov zatvorená v nahrávacom štúdiu. Okrem toho však majú ešte stále veľa voľného času, a tak sa začali naplno venovať aj iným veciam.

Peter Cmorik (40)

Nejazdil som na bajku strašne dlho, vlastne od doby, keď som bol tínedžer. Nakopol ma k tomu môj bubeník Martin Tomeš, ktorý dáva ročne aj šesťtisíc kilometrov. Priznám, že ja najazdím podstatne menej, ale baví ma to, som v prírode, a je to fajn relax. Najčastejšie chodíme v poslednej dobe celá rodina len tak po okolí alebo dáme bajky do dodávky a odvezieme sa na nejaké pekné miesto, posadíme deti do sedačiek a už si to fičíme po cyklotrasách pri Dunaji a po lesných chodníčkoch.

Kristína Peláková (33)

Ešte počas prvej vlny koronakrízy som sa naučila piecť špaldovú bábovku aj chlebík. Mala som na linke mamu, ktorá mi radila. Ne­smierne som sa z toho tešila, i keď na sladké nie som. Takže pečeniu sa venujem odvtedy stále, skúšam zdravšie recepty, ale musí sa mi chcieť. No a naďalej pracujem v štúdiu na svojich piesňach k novému albumu.