Martin Nikodým otvorene: Prečo je stále single? Úprimná odpoveď moderátora

Úspešný moderátor Martin Nikodým (49) je súčasťou nakrúcania Milujem Slovensko už deviatu sezónu. Na pracovnom poli sa mu teda nesmierne darí, ale na poli lásky je to o trošku horšie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Tú pravú, zdá sa, ešte stále nenašiel, ale ako prezradil pre Nový Čas Nedeľa, ťažkú hlavu si z toho nerobí. Podľa jeho vlastných slov sa naučil žiť sám, aj keď to tak úplne nie je, pretože je neustále obklopený ľuďmi.

Moderátor a vášnivý včelár Martin Nikodým sa síce do žiadneho ďalšieho vzťahu nehrnie, avšak novej láske je otvorený. Aj keď zatiaľ veľa šťastia na ženy nemal, nezatrpkol a v prípade, že by mu do cesty prišla nová známosť, proti by určite nebol.

„Ak niekto príde, tak sa poteším, ale ak aj nie, tak sa nič nestane. Ak by som mal v živote stretnúť niekoho, s kým to zapadne, vo dvojici, bez konfliktov, bez upodozrievaní, bez hier a bez všetkého takého, čo dokáže naše ego vymyslieť, tak je určite fajn s niekým zdieľať svoj život,“ priznal otvorene pre Nový Čas Nedeľa.

Radosť mu však robia jeho milované deti, s ktorými má krásny vzťah. So svojou exmanželkou Michaelou má 19-ročného syna Adama a 15-ročnú dcéru Emmu Leu a z posledného vzťahu s expriateľkou Martinou 5-ročného Martinka.