Spevák Richard Müller využil obdobie pandémie skutočne naplno! Po tom, čo ho roky sužovali obavy, že už nikdy nebude tvoriť, nastal presný opak a legendárny spevák vydáva nový album Hodina medzi psom a vlkom! Čas, kedy sme boli všetci zavretí doma však trávil aj so svojou rodinou, na ktorú Richard nedá dopustiť. Jeho syn Marcus totiž nastúpil do školy a tak sa spevák musel popasovať a s úlohou učiteľa. Ako sa zdá, aj to padlo na úrodnú pôdu a malý Marcus dostal dôležitú úlohu aj na spevákovom albume. Neuveríte, akú!