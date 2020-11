Pandemická komisia rozhodla: Čaká nás ďalšie celoslovenské testovanie!

Zopakujeme si to! Premiér Igor Matovič oznámil, že pandemická komisia sa dohodla na ďalších kolách plošného testovania.

Do Vianoc by sa mali na Slovensku konať tri kolá testovania, v ktorých sa má použiť osem miliónov antigénových testov. Potvrdil to premiér Igor Matovič (OĽANO) po pondelkom rokovaní ústredného krízového štábu s tým, že testovanie na štábe schválili.

Prvé kolo sa má uskutočniť 6. decembra a má byť celoplošné. Ďalšie dve by mali byť v mestách a obciach, ktoré z prvého kola vyjdú ako problematické. "Rôzne zložky štátu, ktoré sa budú podieľať na plánovaní, majú prísť do stredy (25.11.) s návrhom, ako zrealizovať osem miliónov testov v priebehu troch decembrových víkendov," povedal Matovič. Viac podrobností k testovaniu nepovedal.

Štáb riešil aj otázku návratu detí do škôl. Zatiaľ k uvoľňovaniu nedochádza. Matovič avizuje návrh, ktorý by žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl mohol vrátiť do škôl na posledné dva týždne. Podrobnosti zatiaľ premiér nespresnil.