Vychová z dcérok pár do štvorhry? Polášek prekonal mononukleózu a teší sa na ďalšie bábätko

Má dôvod na úsmev! Najlepší slovenský deblista a 17. hráč sveta Filip Polášek (35) sa opäť stane otcom.

Jeho partnerka Karin mu koncom februára budúceho roka porodí druhé bábätko. Po trojročnej Karolínke mu pribudne do babinca ďalšie dievčatko.Polášek tvorí pár so svojou láskou Karin už niekoľko rokov a v blízkej dobe sa ich rodinka opäť rozrastie. Po trojročnej dcérke Karolínke pribudne onedlho ďalší potomok.

„Áno, môžem vám potvrdiť, že moja partnerka Karin je tehotná a budeme mať ďalšieho potomka. Termín pôrodu je koncom februára a už sa všetci tešíme,“ prezradil na úvod pre Nový Čas úspešný slovenský tenista. Na otázku, či po prvej dcérke sa dočká synčeka, odvetil: „Nie, bude to opäť dievčatko, ale meno ešte nemáme vybrané. Musíme sa s polovičkou ešte dohodnúť na mene, ale to je to najmenej, dôležité je to, aby sa dcérka narodila zdravá,“ pokračoval Filip, ktorý tak môže z dcérok vychovať svoje nasledovníčky vo štvorhre. „Smiech. To sa uvidí, či bude mať športové vlohy, ale, samozrejme, že ich budeme viesť k športu a podporovať ich.“

Na svoju sestričku sa už teší aj trojročná Karolínka. „Ešte je maličká, ale už to trošku vníma. Dokonca jej už odkladá veci aj hračky,“ zasmiala sa Filipova partnerka Karin.

Polášek už v týchto dňoch začína postupne trénovať na nový súťažný ročník. „Mal som nedávno zdravotné problémy. Prekonal som mononukleózu, ale už som fit. Ešte však nevieme, kedy nová sezóna odštartuje, čakáme na informácie z Austrálie. Isté je už to, že vianočné sviatky strávim s rodinkou doma na Slovensku,“ doplnil Filip.

narodený: 21. júla 1985 vo Zvolene

na profi okruhu: od r. 2005

najvyššia pozícia

vo štvorhre: 7. miesto

súčasná pozícia: 17. miesto

počet titulov: 14

zárobky počas kariéry: vyše 1 milióna €