Sulík chcel predložiť odškodňovací zákon už minulý týždeň, prečo to nespravil? Veľavravné slová

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) by chcel prijať univerzálny odškodňovací zákon.

"My navrhujeme prijať jeden všeobecný odškodňovací zákon, na základe tohto zákona by sa dali rýchlo a flexibilne odškodniť skupiny, ktoré boli postihnuté," priblížil na pondelkovej tlačovej besede minister. Základom by bolo univerzálne splnomocnenie, podľa ktorého by Slovensko mohlo cez jednotlivé schémy schválené Európskou komisiou reagovať na potreby podnikateľov.

Uvedenú legislatívu chcel Sulík predložiť na vládu už minulý týždeň, podľa jeho slov mu to však nebolo umožnené. "Má to rôzne dôvody, niektoré aj menej pochopiteľné," skonštatoval.

Ako sa ďalej uvádza v pandemickom pláne "Semafor zdravia", ktorý v pondelok predstavila SaS, v súvislosti s odškodňovacím zákonom by sa malo vytvoriť aj dočasné kompetenčné centrum. To by v spolupráci s jednotlivými rezortami pripravilo konkrétnu „objednávku“ pomoci pre príslušné segmenty. "Toto kompetenčné centrum by v zmysle horeuvedeného zadania sprocesovalo potrebné schémy a výzvy pomoci, vrátane ich implementácie," dopĺňajú liberáli.

Riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliaš pre agentúru SITA uviedol, že prípadné odškodňovanie a jeho výšku limituje najmä zlý stav verejných financií. "Akékoľvek odškodňovanie by malo byť založené na podrobnom vyčíslení škôd spôsobených krízou. Problémom môže byť dokazovanie, čo súvisí s krízou a čo nie. Informácia o vyčíslení škôd aj výške odškodnenia by mala byť za každý subjekt zverejnená," poznamenal.