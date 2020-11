Po 20 mesiacoch prác konečne dosiahla plnú výšku: Klingerka je najvyššou obytnou budovou Slovenska

Po 20 mesiacoch dosiahla plnú výšku! Klingerka so svojimi 115 metrami sa tak oficiálne stala najvyššou rezidenčnou stavbou Slovenska.

Developer J&T Real Estate dosiahnutie najvyššieho bodu oslávil návratom k tradícii, osadením glajchy na najvyššom bode budovy. Namiesto stromčeka tak umiestnili na strechu dvojmetrovú cievku na nite so zapichnutou ihlou. Je to odkaz na históriu územia, ktorému dominovala Klingerova továreň na výrobu juty. Hrubá stavba projektu Klingerka už po 20 mesiacoch dosiahla najvyšší bod a so svojimi 115 metrami sa tak oficiálne stala najvyššou rezidenčnou stavbou Slovenska.

„O bývanie v KLINGERKE, ktorá je okrem výšky výnimočná aj použitými inováciami, prejavila verejnosť záujem už od jej predstavenia, a v súčasnosti sa dopredávajú posledné byty,“ uviedol hovorca J&T Real Estate Daniel Suchý. Ako doplnil, je navrhnutá ako koncept dvoch šošovkovitých budov, bytovej veže a administratívneho objektu, prepojených nadzemným parkovacím domom.

„Pokrývať ho bude zelená strecha, ktorá bude spolu s rozsiahlym parkom ako stvorená na hry s deťmi či stretnutia s priateľmi,“ prezradil Suchý. Ako vysvetlil projektový manažér JTRE Peter Medľa, unikátom je „levitujúce lešenie“, ktoré akoby sa vznášalo vo vrchnej časti budovy. „Vzhľadom na tvar a na výšku stavby nebola možnosť postaviť klasické lešenie,“ opisuje.

Prvá bude dokončená kancelárska budova Klingerka Offices. Peter Medľa predpokladá, že kolaudačný proces sa spustí už na začiatku roka 2021, odovzdávanie klientovi je však naplánované až na september 2021. „Rezidenčná veža bude nasledovať až potom, pravdepodobne začiatkom roka 2022,“ vysvetlil Suchý s tým, že byty sa začnú odovzdávať v polovici roka 2022.

Budova v číslach:

- Výška budovy: 115 metrov

- Počet balkónov: 376

- Počet parkovacích stojísk: 678

- Nadzemné podlažia: 36

- Výťahy: 5 kusov

- Byty: 380

- Zeleň (park + zelená strecha garážového domu): 6 300 m2

Sídliskový panelák - Košice

Otvoriť galériu Košice Zdroj: sk

Medzi najvyššie paneláky v metropole východu patria 12-poschodové bytovky, nachádzajúce sa vo všetkých najväčších košických sídliskách. Medzi najmladšie bytovky, patrí panelák na Juhoslovanskej ulici číslo 5 v mestskej časti Sídlisko Ťahanovce, vybudovaný v roku 1992. Má výšku 36 metrov.





Hotel aj bývanie - Banská Bystrica Otvoriť galériu Banská Bystrica Zdroj: fab

Najvyššou obytnou budovou v meste je hotel Lux, otvorili ho 20. marca 1970. Celkovo má budova 16 poschodí vrátane dvoch spodných, ktoré neslúžia na ubytovanie hostí. V súčasnosti je časť hotela prestavaná na luxusné, veľkometrážne byty. Pribudol aj vonkajší výťah a celý hotel prešiel rekonštrukciou.