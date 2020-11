V najnovšom prieskume sa pýtali Slovákov na fajčenie marihuany: Proti zmene trestu sú najmä voliči týchto strán

Viac ako polovica oslovených Slovákov je proti zmene aktuálnej podoby trestov za fajčenie marihuany.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre televíziu Markíza uskutočnila agentúra Focus od 7. do 15. októbra na vzorke 1 014 respondentov. Za fajčenie marihuany v súčasnosti hrozí trest odňatia slobody. Otázka v prieskume znela, či by boli respondenti za alebo proti tomu, aby sa to zmenilo a táto činnosť sa trestala iba finančnou pokutou. Možnosť „za“ si zvolilo 36,1 percenta, proti bolo 60,5 percenta a odpoveď „neviem“ si vybralo 3,4 percenta opýtaných.

Voliči mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) mali najvyšší podiel odpovedí, ktoré boli proti zmene, až 76,9 percenta. Naopak, voliči Progresívneho Slovenska mali najvyšší podiel kladných odpovedí (60,2 percenta).

Predseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) v relácii televízie Markíza Na telo uviedol, že v strane nechcú požívanie marihuany dekriminalizovať, ale zmeniť spôsob trestu. Navrhujú napríklad aj verejnoprospešné práce.

Voliči Slobody a Solidarity (SaS) mali odpovede v pomere 50,9 percenta za a 46,9 percenta proti zmene trestu. Podľa bývalého ministra hospodárstva Petra Žiga (Hlas-SD) by sa k trestom za požívanie marihuanny mali vyjadriť aj odborníci. Pomer odpovedí pri voličoch strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) sa viac prikláňal proti zmene zákona (66,5 percenta) a za zmenu bolo 31 percent.