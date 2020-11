Sulík predstaví svoj plán zvládania pandémie: Čo môžeme očakávať už teraz?

Minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík chce v pondelok predstaviť svoj plán zvládania pandémie nového koronavírusu. Pri prijímaní opatrení sa má podľa neho jasne stanoviť hranica, ktorá má byť vyrátaná z viacerých údajov.

Základom má byť zohľadnenie miery nákazy v regiónoch. Plán sa má venovať i testovaniu. Sulík to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Exminister hospodárstva Peter Žiga (Hlas-SD) nemá problém s prijímaním opatrení regionálne. Tvrdí, že vláda nemá plán a riadi sa tým, čo premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) aktuálne napadne.

"Základ je taký, že sa nebudeme dívať na Slovensko ako na jeden celok bez ohľadu na to, aká je kde miera nákazy," priblížil Sulík svoj plán. Slovensko by sa malo rozdeliť na obvody podľa regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Prísnejšie opatrenia majú byť tam, kde je situácia horšia. Dodal, že pozerať treba na viaceré dáta. "Treba vyrátať hranice, nie si ich vycucať z prsta," podotkol s tým, že hranica by mala závisieť od počtu nakazených, teda incidencie - koľko ľudí sa nakazilo v prepočte na 100 000. Zvlášť sa má pozerať na štatistiky pri senioroch a rýchlosť stúpania prípadov z týždňa na týždeň.

Žiga zdôraznil potrebu jasných pravidiel prijímania opatrení. Poukázal na susedné krajiny, ktoré už predstavili jasné plány. Tvrdí, že vláda SR nič také nemá. Argumentuje doterajším prijímaním opatrení. "Čo napadne pána premiéra, to platí," podotkol. Hovorí tiež o rozdieloch v štatistikách pri plošnom testovaní a pri PCR testovaní. Poukázal na pokles PCR testov. Sulík reagoval tým, že sa ďalej testuje masívne. Na koaličnú radu ide so súhlasom s testovaním v okresoch s vysokou incidenciou. Nemusí byť podľa neho povinné, vie si predstaviť doterajší model kombinácie zákazu vychádzania s výnimkami. Keďže má na starosti ekonomiku, doteraz podľa vlastných slov podobné veci neriešil. Teraz ho však premiér vyzval na vypracovanie plánu. "Pochopil som to tak, že vlastne nemá žiadny plán. Keď niečo takéto potrebuje, mohol mi to povedať v súkromí," uviedol.

Počas týždňa by sa mal v Národnej rade (NR) SR voliť nový šéf Generálnej prokuratúry (GP) SR. SaS podľa Sulíka nemá zatiaľ favorita, počkať chcú na ukončenie vypočutia kandidátov. "Potom si sadneme a dohodneme sa na jednom mene, ktoré podporíme," dodal. V koalícii je podľa jeho slov dohoda na zelenej karte pri voľbe. Na vypočutie zvyšných kandidátov podľa Žigových slov čakajú aj nezradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Dotkli sa aj protestov 17. novembra. Sulík si myslí, že polícia ich zvládla dobre. Ocenil uzavretie ulice pred Úradom vlády SR a to, že nevyužili vodné delá. Žiga negatívne hodnotil nenosenie rúšok na viacerých záberoch z protestov. V súvislosti s anketou Hlasu-SD o predčasnom ukončení volebného obdobia vlády Žiga uviedol, že chceli poznať názor ľudí, no z technického hľadiska asi všetko nedotiahli, ako mali. Sulík si myslí, že anketa nebola úmyselný podvod.