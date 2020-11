O ďalšie kolo skríningu je na Slovensku iba tretinový záujem, testovaní Slováci reagujú: Prečo sme prišli aj tretíkrát

Aj tento víkend prebieha plošne testovanie na COVID-19. Tentoraz je dobrovoľné. Koná sa v 458 mestách a obciach, ktoré v rámci posledného testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako jedno percento.

Všetky odberové miestnosti a personál v 541 tímoch boli pripravené už od skorých ranných hodín. Záujem obyvateľov o antigénové testovanie však bol oveľa menší ako počas prvého či druhého kola. Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa v sobotu evidovali približne tretinový záujem oproti testovaniu pred dvomi týždňami.

Ako informoval minister obrany Jaroslav Naď, v sobotu bolo otvorených všetkých 537 odberových miest. Opäť boli zriadené najmä v kultúrnych domoch, budovách obecných úradov, školách či športoviskách. „Personál v 541 tímoch, materiál a odberové miestnosti sú zabezpečené,“ uviedol Naď s tým, že toto kolo je určené prioritne pre obyvateľov 458 určených miest a obcí.

Vďaka tomu sa tak má zistiť výskyt ochorenia u ľudí, ktorí v nich naozaj žijú. Dedina Hrušovany (okr. Topoľčany) sa však na plošnom testovaní odmietla podieľať, a tak odberové miesto v obci zriadili vojaci. „Počas predchádzajúceho celoplošného testovania bolo v obci vykonaných 1 800 testov.z Nitry, Topoľčian, ktorí sa prišli otestovať k nám. A kvôli trom pozitívnym našim občanom máme zasa plošne testovať celú obec,“ povedal starosta Jozef Benca. Súhlasia s ním viacerí zástupcovia obcí, kde počet pozitívne testovaných len málo presiahol jedno percento, pričom väčšinu pozitívne testovaných tvorili ľudia, ktorí sa prišli dať otestovať z okolitých miest, kde sa pred odberovými miestami tvorili dlhé rady.

Ľudia nemajú motiváciu

Ako uviedol minister obrany, účasť na testovaní bola tentoraz oveľa nižšia. „V sobotu k 12.00 hod. sa ho zúčastnilo 31 548 ľudí. Pozitívny test malo 602 z nich, čo v priemere predstavuje 1,91 percenta. Najväčšie číslo pozitívne testovaných bolo pod veliteľstvami Hlohovec a Zvolen,“ uviedol minister Naď na brífingu. Potvrdili to aj viacerí primátori či starostovia obcí. „Účasť ľudí v tomto kole je nižšia, boli by sme radi, keby sme sa vyšplhali aspoň na polovicu testovaných v druhom kole. Do 12. hodiny napoludnie sa dalo otestovať 800 ľudí, je to nižšie číslo, ako som dúfal. Mať negatívny test je zodpovedné voči svojmu okoliu aj rodine, ale chápem emócie občanov, ktorí sú už unavení a znechutení,“ povedal primátor Čadce Milan Gura a dodal: „Nevydáva sa potvrdenie, ale iba certifikát a obávam sa, že nemocnice ho akceptovať nebudú. Zrejme takto uvažujú viacerí, keď je účasť nižšia.“