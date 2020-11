Herci z markizáckych Oteckov sa za tri roky nakrúcania poriadne zmenili: Detské hviezdy vtedy a dnes

Takto s nimi išiel čas! Do známeho markizáckeho seriálu Oteckovia, ktorý spustil už ôsmu úspešnú sériu, jednoznačne patria aj detskí herci, ktorí si získali srdcia mnohých divákov televízie Markíza.

Roztomilé dedičky, z ktorých niektoré nastúpili na pľac hneď po skončení materskej školy, sa stali hviezdami z jedného dňa na druhý. Tak ako „rástol“ seriál, spolu s ním rástli a rastú aj jeho detskí herci, ktorí sa rokmi zmenili na nepoznanie. Zo škôlkarov sú už školáci a z tínedžerov dospeláci. Pozrite sa, ako stihli vaše obľúbené postavy z Oteckov za tri roky vyrásť a dospieť!

Teraz už známe detské tváre seriálu Oteckovia začali svoju hereckú kariéru ešte v roku 2017, keď sa zúčastnili výberového kástingu ktorým napokon prešli. Mnohí z nich dokonca vtedy len končili materskú školu. Za tri roky nakrúcania sú z nich ale už školáci, ktorí si spolu vytvorili množstvo zážitkov a vybudovali medzi sebou pevné priateľstvá. A hoci mali najprv na začiatku nakrúcania problém s výslovnosťou niektorých ťažších slov a tiež s artikuláciou dnes rozprávajú perfektne.

Za to vďačia práve Dade Duditšovej, ktorá sa stala akousi seriálovou mamou, ktorá im so scenármi a hereckým výkonom veľmi pomáha. A hoci na začiatkoch potrebovali pri sebe svojich rodičov, teraz to už zvládajú úplne sami.

„Keď boli malí, chodili na nakrúcanie s rodičmi. Chceli, aby mamka a ocko boli pri nich. Teraz už rodičia vôbec nechodia do ateliéru na nakrúcanie, vozí ich produkcia na nakrúcanie,“ prezradila pikošku z tvorby PR manažérka seriálu Oteckovia Andrea Macáková, ktorá tiež priznala, že prítomnosť rodičov na pľaci bola ovplyvnená aj súčasnou korona situáciou. Ako sme sa ale ďalej dozvedeli, deti sa s pribúdajúcim vekom stávajú viac zodpovednejšími a oveľa ľahšie sa s nimi pracuje. „Keď sa pomýlia počas nakrúcania scén, dokonca sa ospravedlnia ostatným hercom aj kameramanom. Od svojich starších kolegov tak pochytili aj slušné herecké správanie...,“ dozvedeli sme sa zo zákulisia.

Izabela Gavorníková

Seriálová Viki mala iba šesť rokov, keď začala natáčať markizáckych Oteckov. Odvtedy už nastúpila aj do školy, kde sa jej veľmi darí.

Laura Gavaldová

Roztomilé dievčatko od siedmych rokov stvárňuje dcérku Mareka Fašianga. Roztomilé dievčatko, ktoré diváci poznajú pod menom Julka, má dnes už desať rokov.