Poslanec Medvecký po zadržaní na proteste v Bratislave: Zranenie hlavy a dva týždne PN

Poslanec Národnej rady (NR) SR Andrej Medvecký (ĽSNS), ktorého zadržala polícia počas protestu 17. novembra v Bratislave, zostáva minimálne 14 dní práceneschopný.

Pri policajnom zásahu mal utrpieť tržnú ranu na pravej strane tváre až po ústa, z ktorej krvácal a povrchové zranenia hlavy. Absolvoval MR a CT vyšetrenia, stále má bolesti. Vo štvrtok na tlačovej besede v Banskej Bystrici to uviedol poslancov advokát Radovan Hrádek.

Ako dodal, ešte v ten večer bol s poslancom na polícii Ružinov - západ, kde podali trestné oznámenie z podozrenia zneužitia právomocí verejného činiteľa a útoku na verejného činiteľa, keďže Medvecký je poslancom NR SR. "Po podaní trestného oznámenia nám oznámili, že sa tým bude zaoberať inšpekcia ministerstva vnútra. Prekonal otras mozgu. Priťažilo sa mu. V prípade, že sa jeho zdravotný stav nezlepší, doplníme trestné oznámenie aj o trestný čin ublíženia na zdraví zo strany policajtov," reagoval Hrádek.

Stranícky predseda Marian Kotleba konštatoval, že ako poslanci za ĽSNS v parlamente budú interpelovať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), aby vysvetlil postup polície. Ak zodpovednosť nevyvodí voči sebe, má ju vyvodiť voči svojim podriadeným. "Zásah bol neadekvátny, nevyprovokovaný, protizákonný, rovnako ako útok na nášho poslanca. Čo by sa dialo, ak by útok na opozičného poslanca nastal počas minulého vládneho obdobia? Médiá by o tom písali a burcovali, že je neprípustné, aby polícia bezdôvodne zbila a zadržala poslanca," zdôraznil Kotleba.

Podľa neho im ľudia z protestov poslali viaceré videá, z ktorých "je evidentné, ako policajt hádže pyrotechniku, aby vyprovokoval dav a následnú reakciu polície a tiež ako streľba plastovými projektilmi, naplnených farbou do davu dávkou, nebezpečne ohrozuje pokojných ľudí a zranila 15-ročného chlapca". Protestujúcim občanom poďakoval za to, že sa nedali vyprovokovať.