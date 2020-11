Covid-19 poznačil naše zdravotníctvo, lekár z urgentného príjmu prehovoril o zmenách: Som ten, čo vháňa ľuďom slzy do očí

Prísne epidemické opatrenia, obavy pacientov i personálu a v podvedomí neustále prítomná myšlienka na možnosť nákazy. To všetko so sebou priniesla pandémia. Ako ovplyvňuje každodenný život zdravotníkov, priblížil vedúci lekár Urgentného príjmu Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Juraj Miko.

Koronavírus ovplyvnil aj jeho prácu! Ako hneď v úvode vysvetľuje lekár Juraj Miko, pandémia priniesla nové povinnosti. Testovanie na prítomnosť koronavírusu musia podstúpiť všetci pacienti, ktorí prichádzajú s ťažkosťami vyžadujúcimi urgentnú starostlivosť alebo potrebujú absolvovať plánovaný operačný výkon.

Ide o prácu nad rámec bežných povinností, ktorá vyžaduje svoj čas. „Situácia vniesla medzi ľudí pracujúcich v nemocnici vyššiu nervozitu a strach z nákazy. Keďže testujem aj personál, zo dňa na deň som sa medzi kolegami stal nepopulárnym, lebo som ten, čo pri odbere vháňa ľuďom slzy do očí. Málokto si však uvedomuje opačnú stránku. Pre nich je to jedno nepríjemné vyšetrenie, pre mňa vystavenie sa možnej nákaze niekoľkokrát za deň," vysvetľuje.

Podľa lekára sa testovaním proces vyšetrenia komplikuje a predlžuje. Pacienta, ktorého by za normálnych okolností poslali priamo na potrebné vyšetrenie, musia najprv otestovať, aby ho na príslušnom pracovisku mohli prijať a vyšetriť. „S každým pacientom sa zaoberáme dlhšie, než za bežných okolností. Svoj čas vyžaduje aj príprava v podobe obliekania a vyzliekania nevyhnutných ochranných pracovných pomôcok." Zmenili sa však aj samotní pacienti a ich prístup k zdravotníkom a k zdravotnému stavu. „Väčšie napätie vnímam aj zo strany pacientov. Síce sú teraz opatrnejší, ale častokrát menej tolerantní voči sebe navzájom. Nechcú sedieť v jednej miestnosti s ostatnými pacientmi, ani príliš dlho čakať v čakárni, lebo majú strach, že sa nakazia," opisuje zmenu v správaní Slovákov.

Pandémia prináša aj neštandardné či zaujímavé situácie. Zdravotníci musia riešiť veci, ktorým by za normálnych okolností nebolo vôbec potrebné venovať pozornosť. „Nedávno k nám priviezli pacienta, ktorý odpadol v kúpeľoch. Záchranári mu v sanitke odmerali teplotu a nakoľko respiračné ťažkosti neudával, antigénový test na COVID-19 mu nerobili. Počas vyšetrenia sa cítil dobre, ale dvakrát zakašľal, preto som mu test radšej urobil. Bol pozitívny," opisuje jednu z nových situácií.

V prvom rade kontaktoval a informoval posádku sanitky, následne sa volalo do kúpeľov a riešili problém, ako pacienta dopraviť domov. Jeho auto totiž zostalo v kúpeľoch a manželka, ktorá tam bola s ním, šoférovať nevedela. Lekár zdôrazňuje, že taxík vtedy neprichádza do úvahy. Nakoniec sa im odvoz podarilo zabezpečiť prostredníctvom zdravotnej dopravnej služby, ktorá s prevozom pozitívneho pacienta súhlasila. „Doba koronavírusu pre nás znamená aj to, že veľakrát venujeme viac času operatívnemu riešeniu situácií, než samotnej zdravotnej starostlivosti o pacienta," dodáva na záver lekár Juraj.