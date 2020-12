Netypický manželský pár vniesol do obce na hornej Nitre novú obyčaj: Domáci si chvíľu zvykali, teraz na to nedajú dopustiť

Domácu kuchyňu v Tužine (okres Prievidza) doplnila pred časom i tá z Peru. Tradičné jedlá z juhoamerického kontinentu doniesol do niekdajšieho nemeckého sídla na hornej Nitre slovensko-peruánsky pár, manželia Pariachi.

Kuchyňu, v ktorej dominuje mäso a ryža, si miestni pochvaľujú.

Handlovská rodáčka Zuzana Pariachi sa dnes už so svojím peruánskym manželom Bekerom zoznámila cez sociálnu sieť, kde ju požiadal o priateľstvo. Mali podobné záujmy a obaja vtedy žili v Bratislave. V Tužine varia od konca minulého roka. "Ľudí z Ánd sme na Slovensku spoznali, keď v 90. rokoch hrávali pred obchodnými domami. Momentálne už tento trend nie je aktuálny, teraz začali Peruánci vyvážať kuchárov. Ich kuchyňa už dosiahla takú vysokú úroveň, že je hodnotená ako jedna z najlepších, alebo dokonca najlepšia na svete," spomenula Pariachi.

Peru je momentálne podľa nej považované za najlepší turistický gastronomický cieľ na svete, aj keď ešte nemá také meno ako mexická kuchyňa. "Pritom peruánska kuchyňa je oveľa rozmanitejšia, s pikantnosťou to nepreháňajú tak ako Mexičania, skoro vo všetkom je čili, ale je tak jemno spracované, že často ani nezistíte, že tam je nejaká pálivá chuť. Keď chcú niečo veľmi pálivé, papriku zajedajú k jedlu, alebo si ju nasypú navrch," priblížila.

V Peru je podľa Pariachi obrovský mix svetových kultúr tak, ako tomu je v Spojených štátoch amerických. "O Latinskej Amerike sa však nevie, že všetky národnosti, ktoré prišli do Spojených štátov, prišli i do Latinskej Ameriky. Nájdete tam Číňanov, Japoncov, Talianov, Francúzov, Nemcov, samozrejme Španielov.ozrejmila. Miestni rodinu privítali, na kuchyňu si však museli zvyknúť a chodia už pravidelne, i niekoľkokrát do týždňa.poznamenala Pariachi.

Tužinčania podľa nej až tak veľmi nevyhľadávajú exotické chute, no v mlyne, kde rodina pôsobí, varia tradičnú kuchyňu. Je založená na množstve mäsa, zelenine i ryži, ktorú Peruánci dávajú skoro ku všetkému. "Úžasné jedlo je 'ceviche', to treba ochutnať, aj keď je to surová ryba, ale je geniálne a pikantné. Ja osobne milujem najstaršie typy jedál, ktoré pochádzajú ešte z čias spred Kolumba, a to je 'rocro'. Je to akoby tekvicový prívarok z oranžovej tekvice so zeleninou a zemiakmi. 'Carapulcra' sú zase sušené zemiaky, lebo jedným zo spôsobov konzervácie zemiakov v Andách je práve ich sušenie," dodala.