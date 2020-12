Narodila sa bez maternice, snaha o vlastné bábätko bola márna: Teraz je všetko inak!

Keď mala Kitty 16 rokov, vyhľadala pomoc lekárov, pretože ešte nedostala prvú menštruáciu. Dozvedela sa zdrvujúcu správu, nikdy nebude môcť mať vlastné deti!

Ako uvádza portál The Sun, diagnostikovali jej takzvaný MRKH syndróm, čo znamená, že sa teraz už 32-ročná Kitty Cunningham narodila bez maternice. Keď jej lekári v 16-tich rokoch oznámili zdrvujúcu správu, bola podľa jej slov šokovaná, zmätená a bolo to pre ňu poriadne strašidelné.

Keď mala Kitty a jej manžel James (31) svadbu, stále museli počúvať tú istú otázku: Kedy budete mať deti? „V tom čase to bol pre mňa nepríjemný rozhovor, ktorý ma vždy rozrušil. Zvykli sme im odpovedať, že nemám maternicu, a tak budeme musieť nechať vynosiť naše dieťa náhradnej matke. Keď sme to hovorili ľuďom, znelo to, akoby sme už mali plán. Ale my sme ho v skutočnosti vôbec nemali,“ priznáva Kitty.

V roku 2018 sa manželia rozhodli, že si zistia, aké majú možnosti. Zúčastnili sa podujatia, ktoré pomáha budúcim rodičom a náhradným matkám nadviazať kontakt, a práve tam sa zoznámili s Jemmou Black (34), ktorá bola v 14. týždni tehotenstva s dieťatkom, ktoré nosila cudzím ľuďom. Neznáma žena im zmenila život od základov.

Napriek tomu, že mali manželia obavy, s Jemmou sa stali blízki priatelia a ona im prisľúbila, že sa stane ich náhradnou matkou a vynosí im dieťatko. „Mám pocit, že som bola v 35. týždni tehotenstva, keď mi napadlo: Bože, mohla by som im pomôcť. Nemala som o tom pochybnosti. Medzi nami bolo prirodzené spojenie a vďaka tomu to bolo naozaj skutočné,“ vysvetľuje svoje pocity náhradná matka Jemma.

Lekári odobrali Kitty vajíčko, ktoré umelo oplodnili Jamesovými spermiami a následne ich vložili do lona náhradnej matky Jemmy. Šesť dní po zákroku mala pozitívny tehotenský test, mladým manželom sa začal život meniť od základov. „Nemohla som tomu uveriť. Môj manžel bol v absolútnom šoku. Plakala som a on tam len sedel a povedal: Myslím, že omdlievam. Boli sme neskutočne šťastní,“ opisuje ich pocity dojatá Kitty.

„Jemma dosť často trpela rannými nevoľnosťami, a tak sme cez víkendy brávali jej deti do parku alebo na obed,“ vysvetľuje Kitty, ktorá spolu s manželom bola pri všetkých dôležitých vyšetreniach pri Jemme. Nikdy nerobila žiadne rozhodnutie bez toho, aby jej ho schválili budúci rodičia. Jemma priviedla chlapčeka na svet u nej doma v Birminghame v bazéne. Manželia boli pri nej a Kitty sedela počas pôrodu vo vode vedľa nej.

„Bola som nervózna, pretože konzultant v nemocnici Jemme odporučil cisársky rez, pretože bol náš Jasper príliš veľký. Varoval ju, že ak by sa mu počas pôrodu zachytilo ramienko, bude mať 8 minút na prevoz do nemocnice, inak by to nemusel prežiť. Museli sme jej dôverovať,“ vysvetľuje Kitty. Všetko nakoniec dopadlo dobre a pôrod prebehol ako „z učebnice“.

Jasper sa narodil 4. októbra a vážil viac ako 4000 gramov. Kitty sa čím ďalej, tým viac cíti ako skutočná mama. „Vyzerá presne ako ja. Nebola som na to pripravená. Je náš malý diamant,“ povedala dojatá Kitty. S náhradnou mamou Jemmou, ktorá manželom splnila životný sen, sú stále v kontakte a sú „najlepšími priateľmi“.