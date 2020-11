Budúca mamička utratila tisícky na ružovú výbavičku: Čo sa udialo v deň pôrodu, šokovalo mnohých

Utratila viac ako 2 tisícky eur na ružovú detskú výbavičku, pretože všetky vyšetrenia potvrdili, že čaká dievča. Realita bola nakoniec iná.

Podľa britského portálu The Sun budúcej mamičke Chantelle Lindsay počas vyšetrenia ultrazvukom lekári oznámili, že čaká dievča. Už vtedy sa rozhodla nazvať ju Lettie na počesť svojej nebohej babky.

Tridsaťdvaročná prvorodička a jej manžel Michael (36) boli šťastní, keď ďalších päť ultrazvukov - vrátane 4D - potvrdilo toto pohlavie. Minuli viac ako 2 tisíc eur na roztomilé ružové detské oblečenie, usporiadali obrovskú detskú oslavu s ružovou tematikou a steny vyzdobili ružovou kvetovanou tapetou. Avšak keď sa im narodilo dieťa a išli mu na maličkú hlavičku položiť ružový klobúk, lekár im oznámil, že je to ON. Hrdá Chantelle by však nič nemenila. „Ľudia sú stále šokovaní z toho, čo sa stalo. Musela som veľa vysvetľovať, ale nie som sklamaná. Frankie, môj syn, je perfektný,“ hovorí.

Náborová konzultantka Chantelle, ktorá žije s marketingovým manažérom Michaelom v anglickom Newcastle upon Tyne, s potešením minulý rok zistila, že je tehotná. „Bola som na dovolenke v Španielsku a cítila sa zle, tak som si urobila digitálny tehotenský test. Výsledky však boli v španielčine, takže som si musela slová preložiť pomocou google. Keď som sa nakoniec dopracovala k pozitívnemu výsledku, boli sme obaja nadšení,“ spomína. Pár však musel čeliť tehotenstvu plnému komplikácií.

„Začala som krvácať v šiestom týždni a trvalo to do 16. týždňa. Lekári to nazývali ´nevysvetliteľné krvácanie´. Prvé predpôrodné ultrazvuky som mala v šiestom týždni, potom v ôsmom, aby som sa uistila, že dieťa stále žije. Ďalší nasledoval v 12. týždni, bolo ťažké necítiť strach. V 16. týždňoch som sa vrátila na skenovanie a bola som nadšená, keď som zistila pohlavie, ale sonograf to nemohol potvrdiť. S Michaelom sme sa rozhodli na druhý deň rezervovať si súkromné ​​skenovanie," vysvetľuje.

Počas pobytu v nemocnici si Chantelle a Michael prešli zoznam najlepších chlapčenských mien, „Zvíťazil Frankie, tak sme ho pomenovali," hovorí mamička. „Nemohla som si želať krajšie dieťa," dodáva Chantelle. Odborníci tvrdia, že ultrazvuk je viac ako 90 % presný, ale môže dôjsť ku chybe ako v prípade Chantelle.