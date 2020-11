Drsných Škótov odpálil Greguš: Gól ma teší, ale dôležité je víťazstvo

Po roku prvé víťazstvo v riadnom hracom čase!

Vlani v polovici novembra zdolali slovenskí futbalisti v závere kvalifikácie ME Azerbajdžan. Včera poslali v 5. kole Ligy národov domov z Trnavy bez bodu drsných Škótov. Pre Ostrovanov, ktorí ostávajú na čele tabuľky našej skupiny, je to prvá prehra po deviatich zápasoch.

Tri dni po postupovej eufórii urobil tréner Štefan Tarkovič niekoľko zmien v zostave. Hubočana nahradil na ľavej strane obrany Mazáň, namiesto Lobotku nastúpil od začiatku Hrošovský. Medzi náhradníkmi ostala dvojica nevýrazných krídelníkov Mak - Rusnák. Do stredovej formácie prišiel Greguš a na hrot Ďuriš, strelec zlatého gólu z Belfastu.

Slováci chceli od začiatku diktovať tempo hry. Narazili však na organizovaný odpor súpera, ktorý poslal do boja až osem nových hráčov oproti víťaznému finále baráže so Srbskom. Po Kuckovej strele z diaľky vystrčili rožky Ostrovania. Zastreľoval sa Christie, no skórovať mohol McBurnie. S loptou sa ocitol sám pred brankárom Rodákom, našťastie sa včas vrátil Kucka a zachránil.

Po polhodine hry to domácim vyšlo. Greguš sa za šestnástkou oprel do lopty a jeho prízemná strela skončila s pomocou teču v pravom dolnom rohu bránky hostí – 1:0.povedal Greguš po zápase. Škóti boli nepríjemní aj za nepriaznivého stavu. Hrali agresívne, nevynechali žiaden osobný súboj a trpezlivo hľadali cestu k našej bránke. V závere polčasu bol blízko k vyrovnávajúcemu gólu neúnavný Armstrong. Z uhla síce obstrelil vybiehajúceho Rodáka, no lopta skončila vedľa.

Slovákom sa ani po zmene strán nedarilo dostať súpera pod trvalý tlak. Naopak, Škóti naďalej hrozili. Po hodine hry sa blysol Rodák skvelým zákrokom na čiare, keď vytiahol gólovú hlavičku McLeana. Kontrovať sa pokúsil Hrošovský, jeho pokus brankár Gordon riešiť nemusel. Hostia vyvinuli v závere veľkú snahu vyrovnať, najbližšie k tomu bol v nadstavenom čase Griffits, ktorého vychytal muž zápasu Rodák.