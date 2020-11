Nádej na záchranu v divízii stále žije! Slováci v Trnave odplatili Škótom prehru

Slovenská futbalová reprezentácia si udržala nádej na zotrvanie v B-divízii Ligy národov.

Rozhodol o tom nedeľný triumf v Trnave nad Škótskom 1:0. Zverenci Štefana Tarkoviča zostali na poslednom 4. miesta tabuľky 2. skupiny, na tretí Izrael strácajú už len bod.

O 20.45 h sa hral v Plzni druhý zápas skupiny medzi domácim Českom a Izraelom. V poslednom zápase v tomto roku, ktorý poznačila pandémia koronavírusu, nastúpia Slováci v stredu 18. novembra o 20.45 h v Plzni proti Česku.

Slováci mali dobrý úvod, držali loptu na kopačkách a zásluhou Kucku po prvý raz vystrelili do priestoru brány. Škóti potom odpovedali po dvoch chybách Slovákov,Obrana Slovenska stála na pevných nohách aj v 17. minúte, keď Šatka včas zblokoval zakončujúceho McBurnieho.Hra bola v prvom polčase vyrovnaná, ale Škóti boli dôraznejší pri prechode do útoku. Z toho pramenila aj situácia v 27. minúte, keďO päť minút neskôrHostia mohli vzápätí vyrovnať, center do šestnástky našiel osamoteného McBurnieho, ale hlavičkoval slabo a do stredu brány, kde stál Rodák. Prvé dejstvo ukončil ďalší rýchly protiútok Škótov, ale Armstrong z pravej strany spolu s Rodákom obhodil aj bránu.

Po zmene strán boli lepší hostia zo Škótska. Snažili sa o vyrovnanie, veľkú šancu mali v 62. minúte, keď po centri Tierneyho hlavičkoval osamotený McLean. V čistej šanci ho však vychytal Rodák. Na druhej strany pálil v veľkej diaľky Hrošovský, ale lopta z jeho kopačky tesne minula bránku Gordona. Tréner Tarkovič potom poslal na trávnik čerstvého Lobotku s Rusnákom, prevaha Škótov aj vďaka tomuto striedaniu slabla.

Hostia sa však neprestávali vzdávať a snažili sa o vyrovnanie, Slováci v závere čakali na rýchle protiútoky. V sieti neskončila ani strela Griffithsa v závere zápasu, zverenci trénera Tarkoviča si napokon pripísali prvý triumf v tohtoročnej edícii LN.

Štefan Tarkovič, tréner SR: "Výsledok si veľmi vážime. My sme si chceli skúsiť systém hry, ktorý sme hrali prvýkrát. V prvom polčase si to muselo ešte sadnúť. Musím vyzdvihnúť hráčov, že to takticky zvládli dobre. Myslím si, že takéto taktické veci môžeme hrať aj v budúcnosti. Chceli sme využiť typológiu hráčov a systém sme prispôsobili aj vzhľadom k súperovi. Škóti mali dobré fázy, bol to kvalitný zápas z oboch strán. V obrane sme museli byť koncentrovaní."

Ján Greguš, autor gólu SR: "Som rád, že sme to zvládli ako tím. Pri góle som dostal loptu a najlepšia možnosť bolo vystreliť, lebo ma už napádal protihráč. Bolo to dosť ťažké fyzicky, lebo chalani mali v nohách predchádzajúci ťažký zápas. Ale odmakali sme to a vyskúšali sme si aj nový systém."

Ľubomír Šatka, obranca SR: "S Miňom to je o niečo ľahšie, všetci vieme, aký je to hráč. Som len rád, že som mohol byť opäť vedľa neho. Mám za sebou v klube dobré obdobie, či už v poľskej lige alebo Európskej ligy. Som rád, že mi tréner dáva dôveru a snažím sa ju splatiť. Museli sme sa zomknúť. Škóti boli nepríjemní, behaví, agresívni. Hrali na troch stopérov, robili nám problémy, museli sme si na to zvyknúť."

Milan Škriniar, obranca SR: "Podali sme dobrý a bojovný výkon s veľkým nasadením. V strede sme dobre kombinovali, dnes to fungovalo. Som rád, že sme vzadu uhrali nulu. S Ľubom nám to funguje, pomáhame si, zaisťujeme sa, myslím si, že sme podali dobrý výkon. Všetci sme dnes bojovali ako jeden človek. Stále máme o čo hrať."

Liga národov - B-divízia, 2. skupina

Trnava

SLOVENSKO - Škótsko 1:0 (1:0)

Gól: 32. Greguš. ŽK: Kucka, Pekarík, Duda, Mazáň, Rusnák - Armstrong, McGinn, Christie. Rozhodovali: Kovács - Marinescu, Artene (všetci Rum.), bez divákov.

SLOVENSKO: Rodák - Pekarík, Šatka, Škriniar, Mazáň - Hrošovský - Ďuriš (90.+3 Šafranko), Kucka (61. Lobotka), Hamšík (68. Rusnák), Greguš - Duda

Škótsko: Gordon - Considine (68. Griffiths), Cooper, McKenna, Tierney - Palmer, McGinn, McLean - Christie, McBurnie, Armstrong (87. Shankland)