Vláčne jesenné bábovky: Vyskúšajte originálne recepty s vaječným likérom či hruškami

Tieto výnimočne dobré bábovky spĺňajú všetky náležitosti, ktoré neodmysliteľne patria k jeseni.

Nájdete v nich vlašské orechy, jabĺčka, hrušky, štipku škorice a brusnice. Už cítite tú vôňu?

S pomarančami, brusnicami a rozmarínom Otvoriť galériu S pomarančami, brusnicami a rozmarínom Zdroj: getty images

Na 1 formu potrebujeme:

125 g masla

1/2 hrnčeka kryštálového cukru

štipku soli

3 vajcia

1,5 hrnčeka cmaru

2 hrnčeky hladkej múky

1 lyžičku jedlej sódy

1 lyžicu čerstvého rozmarínu

hrsť sušených brusníc

1 biopomaranč

2 lyžice rumu

Na polevu:

1/2 hrnčeka práškového cukru

1 lyžica pomarančovej šťavy



Príprava:

1. Rúru vyhrejeme na 180 °C. Brusnice (alebo hrozienka) namočíme do rumu. Zmäknuté maslo vyšľaháme s cukrom, soľou, najemno nasekaným čersvým rozmarínom a strúhanou kôrou z pomaranča.

2. Postupne zapracujeme vajíčka, cmar, múku so sódou, šťavu z ½ pomaranča a nakoniec brusnice. Cesto vlejeme do vymastenej a vysypanej formy a pečieme 50 minút, kým zapichnutá špajľa nie je suchá. Necháme 15 minút vychladnúť vo forme a vyklopíme. Bábovku môžeme ozdobiť čokoládovou polevou alebo polevou pripravenou z práškového cukru a 3 lyžíc šťavy zo zvyšnej polovice pomaranča.





Perníková s polevou z vaječného likéru Otvoriť galériu Perníková s polevou z vaječného likéru Zdroj: getty images

Potrebujeme:

3/4 hrnčeka hnedého cukru

1/2 hrnčeka slnečnicového oleja

2 vajcia

1/2 ČL vanilkového extraktu

soľ

3/4 hrnčeka kyslej smotany

2 PL holandského kakaa

1,5 hrnčeka hladkej múky

1 hrnček žitnej múky

1 kypriaci prášok do perníka

perníkové korenie

2 kyslé jablká

trocha mletých vlašských orechov

Na polevu

125 g syra cream cheese

1/2 hrnčeka práškového cukru

vaječný likér

granátové jablko



Príprava

1. Cukor, olej, vajcia, vanilku, smotanu (180 - 200 g), kakao a soľ vyšľaháme a vmiešame obe múky, kypriaci prášok do perníka a ešte trocha perníkového korenia alebo mletej škorice a zázvoru. Na záver pridáme orechy a najemno nastrúhané jablká.

2. Cesto vlejeme do vymastenej a vysypanej formy a pri 175 °C pečieme asi hodinu alebo kým špajľa zapichnutá do cesta nie je suchá. Necháme 20 minút vychladnúť vo forme a vyklopíme.

3. Z krémového syra, cukru a asi 2 PL vaječného likéru ušľaháme polevu, podľa potreby zriedime ešte trochou likéru a polejeme vychladnutú bábovku.





Hrušková s kakaom Otvoriť galériu Hrušková s kakaom Zdroj: getty images

Na 1 formu potrebujeme:

2 hrnčeky polohrubej múky

½ hrnčeka mletých vlašských orechov

2 hrušky

2 PL kakaa

3 vajíčka

1 hrnček práškového cukru

2 PL citrónovej šťavy

100 g masla

2 ČL kypriaceho prášku

200 ml kefíru

Príprava:

1. Mäkké maslo vymiešame s cukrom do peny. Potom do zmesi zašľaháme žĺtka. Striedavo pridávame múku zmiešanú s kypriacim práškom, citrónovú šťavu a kefír.

2. Do cesta vmiešame orechy a kakao. Potom pridáme nastrúhané hrušky a nakoniec po častiach tuhý sneh z bielkov. Cesto nalejeme do maslom vymastenej formy a pečieme pri 180°C asi 45 minút.