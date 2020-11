Neuveríte, čo majú spoločné mama, dcéra a vnúčik: Šanca, že sa niečo také stane je jedna k viac ako 66 000!

To musí byť veľká oslava! Wendy (55), Amy (38) a malý chlapec Jaxon Owen sa narodili v ten istý dátum, len v odlišnom roku. Šanca, že sa niečo také stane, je jedna k viac ako 66 000.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Ako píše The Scottish Sun, 27. september je deň, kedy sa môže konať veľká rodinná párty. Svoj sviatok vtedy oslavujú až tri generácie jednej rodiny. Wendy sa narodila v roku 1965, jej dcéra Amy v 1982 a vnúčik Jaxon v roku 2020. Dvojnásobná mamička z grófstva Merseyside bola z toho sama v šoku. "Aká je šanca? Stalo sa to predtým v dvoch generáciách, ale nikdy som nepočula o troch. Neuveriteľné," povedala Amy. "Aj keď som mala termín okolo mojich narodenín, chlapci sa zvyknú prenášať, toto som vôbec nečakala!" dodala.

V deň, keď išiel ich synček Jacoba (4) prvýkrát škôlky, začala pociťovať bolesti. "Potom v sobotu som sa zobudila a vedela som, že budem pomaly rodiť, tak sme zavolali do nemocnice a išla som tam," dodala mamička. "Takže v prvej polovici mojich narodenín som mala silné bolesti, ale bol to najlepší pocit, keď už tu bol s nami," spomína na radostné momenty. A čo rodinné oslavy? Amy uviedla, že kedysi zvykla oslavovať so svojou mamou Wendy, no kvôli jej veku to už nerobia. Napriek tomu je dvojnásobná mamička v súčasnosti veľmi šťastná a nemôže sa dočkať, kedy bude tieto momenty zdieľať so svojím synom Jaxonom.