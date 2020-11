Argentína senzačne porazila ragbistov z Nového Zélandu: Protinožci prehrali druhýkrát po takmer dekáde

Ragbisti Argentíny zvíťazili prvýkrát v histórii nad Novým Zélandom. V treťom zápase na turnaji Rugby Championship zdolali favorita 25:15.

"All Blacks" prehrali už druhý zápas za sebou, čo sa stalo po takmer dekáde. Minulý týždeň bola nad ich sily domáca Austrália (22:24).



Juhoameričanom sa pred stretnutím nedávali prakticky žiadne šance na úspech. V predchádzajúcich 29 vzájomných zápasoch Argentína s Novým Zélandom prehrala 28-krát a raz uhrala remízu. Pre koronavírus pred turnajom absolvovali "Pumas" len dva neoficiálne prípravné zápasy a do ostrého duelu tak nastúpili prvýkrát od vlaňajších majstrovstiev sveta. Víťazstvo nad Novým Zélandom sa preto radí do kategórie zázrakov. "Je to skrátka neuveriteľné. Nehovorím len o výsledku, ale aj o predvedenej hre v tak náročnej situácii. Niektorí chlapci nevideli svoje rodiny štyri mesiace, no napriek tomu sú stále dobre naladení. Dnes boli jednoducho úžasní," povedal tréner Argentíny Mario Ledesma.



Nový Zéland naposledy prehral dva zápasy za sebou ešte v roku 2011, keď nestačil na Juhoafrickú republiku a Austráliu. "Pochopiteľne sme veľmi sklamaní z výsledku, ale aj našej hry. Musím však pogratulovať súperovi, ktorý doslova prekypoval energiou. Dokázal sa zmobilizovať v naozaj neľahkej situácii a víťazstvo je pre nich historický úspech," uviedol tréner Ian Foster.